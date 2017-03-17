Черкащани не можуть отримати паспорт через технічні збої

Учора протягом дня жителі Черкас та області не могли отримати свої документи у відділеннях державної міграційної служби. Про це повідомили читачі «Прочерку».





- Я стояла в черзі і чула, як люди обурювались, що не можуть отримати свої документи. При цьому вони приїхали з Канева спеціально. Їм сказали: «база не працює, приїжджайте, коли відновиться». А на питання, коли ж вона таки відновиться, відповіли, що не знають, - розповідає черкащанка.

За її словами, це сталось в одному з черкаських відділень міграційної служби.

В обласному управлінні міграційної служби «Прочерку» підтвердили, що дійсно технічні збої мають місце бути.

- Ця проблема була на рівні всієї України бо проводились регламенті роботи, - пояснює головний спеціаліст сектору інформаційних технологій обласної міграційної служби Денис Литвиненко.

За його словами вчора був відсутній зв'язок до мережевого обладнання, що знаходиться у Києві.

- Щоб унеможливити неправильне створення анкети, прийом не здійснювався. Вчора з 7 ранку до кінця дня були перебої, зв'язок з’являвся на кілька хвилин, а потім зникав, - розповідає спеціаліст.

Він також зазначив, що сьогодні зранку жодних перебоїв не було. Однак, не всі територіальні підрозділи почали роботу.

У міграційній службі наголошують, що ці обставини не залежать від регіонального управління та просять черкащан з розумінням ставитись до проблеми.

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