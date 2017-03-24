Депутати облради взяли паузу

Питання звернення депутатів Черкаської обласної ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки торговельної блокади посварило народних обранців.







З двох спроб винесене на розгляд звернення не підтримали. При цьому багато активістів зібралися біля трибуни. Почалися словесні суперечки.

«Ультимативна форма на депутатів не дасть результату! Якщо не сприймається інша думка, якщо ви її не хочете чуть, то як працювати?» обурювався голова облради Олександр Вельбівець.

Боєць батальйону «Айдар», черкащанин Олександр Халамейдик, що також вийшов до трибуни, зазначив, що в цілому звернення трьох політсил «Свободи», «Батьківщини» і «УКРОПу» підтримує, проте вважа, що необхідні правки. Так, неможливо росто заборонити російські банки в Україні, бо дехто тримає там гроші, або брав кредит.

«Можливо, треба націоналізувати їх майно», – зазначив він, вважаючи, що звернення потребує доопрацювання.

«Звернення не підтримане, бо не було напрацьоване всіма фракціями. Хоч я і пропонував всім фракціям зібратися і опрацювати», – зазначив представник БПП Костянтин Омаргалієв.

У підсумку Вельбівець таки оголосив перерву для консультацій фракцій.

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