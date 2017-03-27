Кухарчук нагадав БПП про обіцянку Луценка розібратися з ОПГ «Торпеди»

Керівник секретаріату Черкаської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Рубан не знайшов що відповісти представнику партії "Національний Корпус" крім пропозиції задати питання самому генпрокурору Луценко.



Розмова відбулася під час зборів виборців по створенню ініціативної групи з відкликанню за народною ініціативою двох депутатів черкаської міської ради від "Самопомочі", які вийшли з фракції партії та перейшли до іших політсил.

Активіст Національного корпусу Дмитро Кухарчук запитав Рубана, коли ж в міськраді розпустять фракцію БПП, яка втрапила під вплив угрупування «Торпеда»? Нагадаємо, про це в Черкасах на прес-конференції говорив свого часу сам Луценко.

Однак, поки фракція БПП спокійно існує…

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