«Азот» відновить свою роботу, – ЗМІ

Хімічні підприємства Черкаський «Азот» та «РівнеАзот», які входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, відновлять виробництво добрив. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на прес-реліз «Української аграрної конфедерації».



Як наголошується, в Кабінеті міністрів 28 березня відбулася нарада, на якій розглядалося питання запуску в роботу хімічних підприємств, які виробляють міндобрива в Україні.

Планується, що виробництво добрив буде здійснюватися на давальницьких умовах шляхом поставки газу ПАТ «Аграрний фонд».

«Уряд розгляне можливість того, що добрива, які «Аграрний фонд» отримає від Черкаського «Азоту» та «РівнеАзоту», будуть передані сільськогосподарським підприємствам в основному на умовах зустрічної поставки продукції майбутнього урожаю», – йдеться у повідомленні.

За словами президента УАК Леоніда Козаченка, в такий спосіб планується врегулювати проблему заборгованості компанії Ostchem перед сільгосппідприємствами, які здійснили передоплату, але не змогли отримати міндобрива.

«Також розглянута можливість держпідтримки для подальшої роботи Черкаського «Азоту» та «РівнеАзоту», – повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, 7 березня «Укртрансгаз» розпочав обмеження газопостачання ПАТ «РівнеАзот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» і ПАТ «Азот» через борги.

Як відомо, ПАТ «РівнеАзот» і черкаський «Азот», а також два хімзаводи, які простоюють – «Концерн Стирол» (Горлівка) і «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (Сєвєродонецьк) належать Дмитру Фірташу.

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