У депутата згоріли два автомобілі

Вчора вночі відбулося займання двох автомобілів на території домоволодіння очільника фракції Радикальної партії у Канівській міській раді Олександра Корнієнка.



Про це повідомляє «Kanos» із посиланням на інформацію місцевих рятувальників.

Подія сталася 30 березня близько 03:20 на вулиці Свердлова. Під час стоянки на території приватного домоволодіння виникла пожежа 2-х легкових автомобілів – «Audi A6» та «ВАЗ-2121».

Сусіди, які побачили вогонь, одразу сповістили господарів, які зателефонували до Служби порятунку за номером «101».

На ліквідацію пожежі прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які о 04:10 пожежу локалізували, а о 04:34 повністю ліквідували.

Та все ж, внаслідок пожежі вогонь знищив два автомобілі. Наразі встановлюється причина загорання.

Водночас, під час сьогоднішньої сесії міської ради очільник фракції «Опозиційний блок» Олег Калніболоцький зауважив, що необхідно бити на сполох, адже ситуація, коли очільнику фракції спалили вночі особистий та службовий автомобіль є вкрай важливою. Більше того, він запропонував звернутися від імені депутатського корпусу до правоохоронних органів, які зможуть допомогти у розслідуванні даного інциденту.

В свою чергу, як повідомила у соціальних мережах член виконавчого комітету Канівської міської ради від РПЛ Інна Огій, один з автомобілів, «Audi A6» належить народному обранцю, а інше авто - «ВАЗ - 2121», знаходилось в службовому користуванні та належить КП «Райтеплоенергія», директором якого являється депутат.

Крім того, вона відзначила, що рятувальники спрацювали аж ніяк не оперативно. Автомобіль пожежної частини прибув з великою затримкою, тож протягом тривалого часу сам Олександр Корнієнко намагався загасити палаючі авто власними зусиллями.

Згодом сам депутат коментуючи дану ситуацію в соціальних мереж також пов'язав її з власною політичною діяльністю.

«Роки йдуть, а методи тиску й залякування принципових депутатів не змінюються», - констатував народний обранець.

Пізніше він прокоментував:

«Стосовно моєї депутатської діяльності я отримав чимало погроз. Остання конфліктна ситуація була із місцевими АТОвцями, які хотіли отримати земельні ділянки на «Монастирку». До мене дзвонила людина, яка погрожувала тим, що вони будуть активно займатися мною, моєю роботою та моїм життям», - зауважив народний обранець.

Що ж стосується земельних ділянок, які ніби то цікавлять АТОвців, то на думку депутата, вони необхідні зацікавленим особам з метою перепродажу.

«Різні були моменти, часто по деяким питанням у нас розходиться думка із міським головою та депутатами. Ми тримаємо позицію нашої партії та справді хочемо, щоб у місті краще було жити. Я із гордо піднятою головою скажу, що ніхто із моїх однопартійців за 1,5 роки не взяли собі жодної земельної ділянки та не привласнили жодної копійки», - резюмував Олександр Корнієнко.

Також він повідомив, що стосовно відповідного факту звернувся до правоохоронних органів, які проведуть розслідування цього інциденту.

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