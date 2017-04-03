«Азотівці» вийшли відстояти своє право на працю (відео)

Працівники «Азоту» вийшли сьогодні зранку на мирний мітинг протесту під стіни облдержадміністрації, щоб виступити проти закриття підприємства. За оцінками поліції, всього було до півтори тисячі мітингувальників







Виробничники черкаського «Азоту» вимагають зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом для якнайшвидшого вирішення питання відновлення роботи українських виробників мінеральних добрив – Черкаського ПАТ «АЗОТ», ПАТ «Рівнеазот» та ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот».

– Український уряд за кілька років не зробив нічого, аби зберегти українського виробника. Сьогодні на Соборну площу нас підтримати приїхали представники інших підприємств. У них така сама біда як і в нас. Зараз ми на межі катастрофи. Вже близько 200 людей звільнилися в пошуках заробітку, оскільки ми 2 місяці їм не виплачуємо зарплату. Ще тиждень і в Україні буде повна криза. Зараз виходить так, що замість того, щоб отримувати валюту і поповнювати бюджет, ми витрачаємо цю валюту на закупівлю російської продукції, – заявив на мітингу голова правління ПАТ «Азот» Віталій Скляров.

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