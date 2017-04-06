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Працівники РЕМу вимагають повернення заборгованої заробітної платні

06 квітня 2017, 09:11 Новини Черкас та Черкаської області

Працівники Черкаського РЕМу учора оголосили про безстроковий страйк через невиплату заробітної плати за два місяці, пише "Діловий регіон"

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На переговори зі страйкарями вийшов виконуючий обов’язки голови правління «Черкасиобленерго» Олег Самчук. Він запевнив, що спільно із київським керівництвом шукає шляхи урегулювання ситуації на енергетичному підприємстві.

Працівники РЕМу налаштовані продовжувати страйк. І якщо ситуація не вирішиться, то за кілька тижнів до протесту приєднаються районні РЕМи.

«У нас з’явилася надія. Нам принаймні почули і не кинули, як попередній голова. Але поки що ніякої конкретної інформації в нас немає – коли виплатять заборгованість і платитимуть надалі. Тому ми продовжуємо страйк», – розповіла порталу «Діловий регіон» член страйкового комітету Черкаського міського РЕМ Інна Давиденко.

Сьогодні енергетики планують продовжити страйк уже на робочих місцях. А о 13.00 пікетуватимуть Придніпровський районний суд. Там відбуватиметься слухання у справі колишньої голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлани Кузьмінської.

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