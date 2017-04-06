Працівники РЕМу вимагають повернення заборгованої заробітної платні

Працівники Черкаського РЕМу учора оголосили про безстроковий страйк через невиплату заробітної плати за два місяці, пише "Діловий регіон"



На переговори зі страйкарями вийшов виконуючий обов’язки голови правління «Черкасиобленерго» Олег Самчук. Він запевнив, що спільно із київським керівництвом шукає шляхи урегулювання ситуації на енергетичному підприємстві.

Працівники РЕМу налаштовані продовжувати страйк. І якщо ситуація не вирішиться, то за кілька тижнів до протесту приєднаються районні РЕМи.

«У нас з’явилася надія. Нам принаймні почули і не кинули, як попередній голова. Але поки що ніякої конкретної інформації в нас немає – коли виплатять заборгованість і платитимуть надалі. Тому ми продовжуємо страйк», – розповіла порталу «Діловий регіон» член страйкового комітету Черкаського міського РЕМ Інна Давиденко.

Сьогодні енергетики планують продовжити страйк уже на робочих місцях. А о 13.00 пікетуватимуть Придніпровський районний суд. Там відбуватиметься слухання у справі колишньої голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлани Кузьмінської.

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