Депутати міськради обурені ситуацією в медицині Черкас

Обурення ситуацією в охороні здоров’я Черкас, а особливо – в Третій міській лікарні швидкої допомоги висловили під час учорашньої сесії депутати міської ради. Жахливий випадок зі смертю хворого навів під час сесії депутат від Партії вільних демократів Максим Шадловський.



– Мабуть, у всіх на слуху, як у Черкасах надається ургентна (невідкладна, - ред.) медична допомога, – зазначив Максим Володимирович. – Наведу тільки один факт. 8 лютого «швидка» доправила у Третю міську лікарню жителя Черкас із підозрою на інфаркт. На місці відповідного спеціаліста не було. До хворого вийшов хірург, який не зміг установити правильний діагноз. Зрештою було вирішено покласти хворого в інфарктне відділення. Було зроблено експрес-аналіз. Цей аналіз робився три дні, а мав робитися впродовж 15-30 хвилин. Незважаючи на те, що міська рада виділила в бюджеті кошти на лікування хворих у невідкладних станах, родині довелося з першого дня купувати ліки. (Подібних фактів чимало – пацієнтам відразу надають список, до якого, крім ліків, входять туалетний папір, салфетки, миючі засоби.) Через затримку зі встановленням правильного діагнозу відбулося порушення у лікувальному процесі. Хворий був у лікарні більше 20 днів, родина втратила чимало коштів. Зрештою людина померла...

Депутат Шадловський у своєму запиті, який підтримали всі присутні депутати, попросив надати інформацію про кількість пролікованих ургентних пацієнтів з початку 2017 року та про суму, витрачену на їх лікування. Директору департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Олегу Стаднику доручено на наступній сесії прозвітувати про витрачання бюджетних коштів на придбання ліків для міських лікарень, особливо для Третьої міської лікарні швидкої допомоги.

Після виступу пана Шадловського міський голова Анатолій Бондаренко пообіцяв провести службове розслідування озвученого ним випадку.

Відтак слово взяв депутат від «Черкащан» Павло Карась.

– Я б попросив також вивчити ситуацію, яка утворилася в наших поліклініках, – сказав Павло Миколайович. – Сотні людей стоять у чергах – реєструються у так звану «нову цифрову інформаційну систему». Щоб зареєструватися і записатися на прийом до лікаря, люди приходять на годину-півтори раніше, записуються, ставлять номерки на руках... Лікарі обурені тим, що немає комп’ютерів і принтерів, тож вони мусять писати від руки в карточку, а потів наприкінці робочого дня це все переносити у комп’ютерну інформаційну систему. Навіщо цей абсурд, та ще й за мільйони гривень із міського бюджету? – дивується Павло Карась.

Крім того, за кошти державного бюджету для Третьої міської лікарні було придбано новий цифровий рентген-апарат замість старого, який був «ровесником лікарні».

– Зараз лікарі мають спускатися на перший поверх, а з поліклініки – приходити в інший корпус, щоб подивитися зображення на екрані, тому що мережі немає, і лікар не може з ординаторської свого відділення подивитися зображення на цьому рентген-апараті! – обурюється Павло Карась. – Таке враження, що це робиться спеціально, щоб ніхто не хотів ніяких нововведень у медицині. Тому, я думаю, назріло питання щось робити з охороною здоров’я в місті Черкаси!

Депутати висловили цій ідеї підтримку своїми аплодисментами.

– Пропоную на наступному сесійному засіданні заслухати з цих питань директора департаменту охорони здоров’я Олега Стадника, – сказав наприкінці міський голова Анатолій Бондаренко.

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