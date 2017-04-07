Бондаренко забив гол Волошину на новому футбольному полі

Перше заняття на оновленому футбольному полі сьогодні провели у спеціалізованій школі №17. Протестувати сучасне покриття і, навіть, – забити гол у ворота, мав змогу і особисто міський голова Анатолій Бондаренко, який спільно із своїм заступником Ігорем Коломойцем, директором департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Ігорем Волошиним та депутатом обласної ради Юрієм Ботнаром завітали на урочисте відкриття цього спортивного майданчика.

Вітаючи учнів та педагогів з оновленим футбольнем полем, міський голова відзначив, що це – спільна робота влади і депутатського корпусу у рамках виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Черкаси, де була заздалегідь запланована реконструкція зазначеного спортивного об’єкта.

А саме: повністю замінено старе покриття на нове, сучасне високої якості, оновлено і пофарбовано захисний паркан та футбольні ворота.

Загалом на відповідні роботи з реконструкції зазначеного майданчика з міського бюджету було виділено близько 250 тисяч гривень.

Анатолій Бондаренко наголосив, що робота з оновлення існуючих та будівництва нових футбольних полів у черкаських навчальних закладах продовжуватиметься й надалі.

Приміром, наступними на черзі – школи №32, 28 та 34, де цього року планується обладнати подібні спортивні об’єкти.

Про це повідомили в Черкаській міськраді.

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