Черкащани здивували видавців, бо купували дорогі книжки

Черкаський книжковий фестиваль, який днями проходив у Черкаській обласній філармонії, здивував видавців. Зокрема, причиною для здивування послугувало й те, що черкащани охоче купляли навіть дорогі книги – 700-1000 грн. Про це на сьогоднішній прес-конференції розповіла організатор фестивалю Людмила Фіть.

За її словами, у фестивалі взяли участь 50 видавництв, а також книготоргівельні фірми. Працювали 10 локацій, за приблизними підрахунками, на фестиваль прийшли близько 7 тисяч людей.

- Вдалось зробити фестиваль, який зібрав багато людей. Я не здивувалась, що було на вищому рівні, бо ми не новачки. Так це перший фестиваль, але до цього ми кілька років проводили зустрічі. Практично прорахували все, вдалось скласти програму всеукраїнського рівня, а не місцевого. Із того, що не вдалось, то мабуть можна виділити рекламу. Наступного разу вона повинна бути структурована, починатись раніше. Також треба врахувати деякі технічні моменти, які допомагатимуть видавцям в організації, - сказала Людмила Фіть.

За словами організаторів, здивувало і те, що серед відвідувачів була здебільшого молодь. Пані Людмила також відзначає, що очікувалось більше батьків із дітьми.

У рамках благодійної акції організатори зібрали 155 книжок для дитячого будинку. Як пояснила співорганізатор фестивалю Юлія Чабаненко, одну із книжок до дитячого будинку не віддадуть, оскільки вона має досить дорослий зміст. Тому ту книгу розіграють під час якоїсь з акцій.

Пані Юлія також відзначила, що запрошені гості схвально відгукувались про Черкаси і були приємно здивовані організацією.

За словами Людмили Фіть найбільше людей на своїй презентації зібрав Василь Шкляр. Трохи менше брати Капранови та Володимир В’ятрович. На умовному третьому місці – Ірен Роздобудько та Леонід Кононович.

Щодо того, чи проводитимуть подібний фестиваль у наступному році організатори поки що не говорять. Однак, за їх словами, літературні події у Черкасах не змусять себе довго чекати.

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