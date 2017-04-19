реклама
5TV

У свята в одному з управлінь ОДА вилучали документи. Можлива корупція? (ВІДЕО)

19 квітня 2017, 15:13 Новини Черкас та Черкаської області

Для журналістів «Прочерку» ця історія розпочалася не з сьогоднішнього брифінгу фракції ВО «Свобода» в обласній раді, а ще з пятниці, коли до редакції зателефонував чиновник і заявив про вилучення документів в департаменті культури та взаємозв’язків з громадськістю.

DSC_0004

«Йде рейдерське захоплення департаменту. Керівника усунули від виконання обов’язків», – заявив співрозмовник.

Згодом заступник голови ОДА повідомив редакцію, що нічого подібного не відбувається, керівник департаменту, тобіж Олег Островський просто перебуває на лікарняному.

Але вже сьогодні в перерві сесійного засідання обласної ради представники «ВО «Свобода» повідомили деталі за лаштунків. Самі депутати припускають, що нижчеописані махінації можуть натякати на корупційні діяння та просять правоохоронні органи зреагувати належним чином.

«12 квітня до управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА надійшов документ, яким управлінням захисту економіки департаменту захисту економіки Національної поліції повідомило про те, що розпочало службове розслідування дотримання вимог антикорупційного законодавства керівниками структурних підрозділів Черкаської ОДА. Мова йде саме про Сергія Овчаренка, заступника голови ОДА, та Миколу Сухового, заступника начальника управління культури та взаємозв’язків з громадськістю. Ми випадково були минулої п’ятниці в приймальні і бачили, що відбувається в управлінні. Нічим іншим, ніж чисткою документів я це назвати не можу», – зазначив депутат облради від «Свободи» Сергій Воронов.

Його колега Володимир Волкович зазначив, що до 12 квітня, виявляється, Суховий та Овчаренко були очільниками ліквідаційної комісії колишнього управління культури, через яке і після оголошення про ліквідацію проходили бюджетні кошти.

«Також ці двоє були очільниками так званої централізованої бухгалтерії при управлінні культури. Це юридична особа, яка за фактично немає засновників, і продовжує працювати в повітрі, але через яку йдуть бюджетні кошти для практично всієї галузі культури. Також 12 квітня нинішній очільник галузі Островський усувається від виконання обов’язків, а іншими словами, його просто усунули… Вже 13 квітня черкаський ЦНАП реєструє нову структуру – департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю. При цьому під час реєстрації не було вказано керівників структури. При цьому, того ж дня тимчасово виконуючий обов’язки Суховий дає розпорядження  про передачу кадрової та іншої документації іншій особі», – каже Волкович.

Депутати дивуються: виходить, що є старе не ліквідоване управління культури, де чиновники самі себе призначили головами ліквідаційної комісії, є управління культури та взаємозв’язків з громадськістю, що з’явилося після майдану, і ще є департамент культури, зареєстрований у ЦНАПі.

«Отже, навіть в процесі ліквідації, старе управління проводило певні господарчі дії…» – дивуються депутати, вимагаючи розслідування таких дій влади.

Голова фракції «Свободи» Юрій Ботнар каже, що це серйозні звинувачення певних посадових осіб ОДА, що має негайно розслідуватись.

«Поверхневий огляд документів свідчить про те, що певні незрозумілі дії відбувалися. Отже, певні чиновники допускали в роботі непрозорі діяння, що неприпустимо для роботи обласної державної адміністрації. Ставитимемо питання про неприпустимість подальшого перебування на посадах Сухового і Овчаренка. Хочеться ретельної перевірки компетентними органами таких дій», – зазначив Ботнар.

реклама

Коментарі  

 
+1 #10 К2 20.04.2017 11:09
Що ви ліпите ВО "Свобода":"Ми випадково були минулої п’ятниці в приймальні і бачили, що відбувається в управлінні"."«Йде рейдерське захоплення департаменту. Керівника усунули від виконання обов’язків»", – заявив співрозмовник.А "співрозмовник" часом не одна, з двох, секретарів Олега Анатолійовича, яка перебуває на посаді державного службовця, хоча згідно з Закон України «Про державну службу» її посада належить до обслуговуючого персоналу. Може по цьому факту теж потрібно провести перевірку, тут немає корупційної складової?? Чи по ситуаціях, які складалися під час проведення конкурсів на керівників закладів культури обласного підпорядкування та конкурсу в самому управлінні культури та взаємозв'язків з громадськістю, очолюване Олегом Анатолійовичем?? Там точно не було ніяких порушень і фальсифікацій??? ;-) Може перевірите "чесні" депутати ВО "Свобода"?? ;-) ;-)
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #9 Момрик 19.04.2017 23:24
В кои веки в культуре начался движ.Поэтому и нужно выпереть Островского. Суховой был в.о. несколько лет, так вообще как на кладбище было. Кроме его муток. Вот и теперь мешают ему мутить. А губернатору позор. И все его патриотические выступления коту под хвост. Раз назначил непотопляемого при всех властях бессмертного Сухового. А вообще, нужно громаде отстоять Островского. Раз тут не помогут, а может и НАБУ вызвать
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #8 Культура 19.04.2017 21:24
З таким ехвективним менеджером як Островський нічого доброго не світить, рік на посаді а де ж рехворми? Навіть не спромігся свою ідею з вишиванками по четвергам втілити в життя. Сумно....
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #7 Шухер, НАБУ? 19.04.2017 20:19
Цитую Іванка:
Гроші виділяються не на ліквідоване управління культури, а на діяльність установ культури, які залишилися поза новим управлінням

Ты сама поняла, что брякнула, "Иванка"? В этой ситуации скорее ты выглядишь дурой - такое заявление больше похоже на явку с повинной. :lol: Интересно, кто под бабским ником "Иванка" - Овчаренко или Суховой? Иначе откуда такая "обизнанисть" и "оббурэнисть" с перепугу?
А Ботнар на поверку - крутой пацан: метр в прыжке (как и Островский), а шугонул шоблу изрядно.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #6 Микола 19.04.2017 19:30
"можлива корупція?" Йохані та смішні. Там всі працюють за ідею за смішні гроші.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+6 #5 З мистецтва 19.04.2017 18:30
Що ж це коїться в обласній культурі!!! Жоден нормальний начальник довго не затримується!І це замість того, щоб розвивати мистецтво та займатися культурними питаннями... Що, усунули Островського, бо заважав брудними справами займатися, а потім взялися за інших?! Не варто...
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+16 #4 ??? 19.04.2017 16:30
Цікаво, хто кого підставив - Суховий Овча, чи навпаки? :eek:
І ще: де коментар Островського? Ситуація та, коли тільки чинний начальник управління може сказати, що там насправді.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+18 #3 Оце так поворот 19.04.2017 16:11
Якщо це правда, то зря Овчаренка Балаболом прозвали - виходить, колишній колега Олійника-меншого не Балабол, а "людина справи"? Правда, мутноі справи - раз у ній тулубівський Суховий фігурує
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-5 #2 Іванка 19.04.2017 16:01
Не можу стримати обурення. Наклеп за наклепом. Повна необізнаність ситуації. "Управління культури та взаємозв'язків з громадськістю з'явилося після майдану" - бред сивої кобили, при чому тут майдан? Гроші виділяються не на ліквідоване управління культури, а на діяльність установ культури, які залишилися поза новим управлінням і повинні фунціонувати. Островський, не будь дурнем, йди сам. Поливаючи брудом інших, не будеш здаватися кращим.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+12 #1 Толя металл 19.04.2017 15:59
Свободі аби тільки про щось язиками "почухати". Хлопці, як за земельку родині мера "Свобода" проголосувала згадайте.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

10-річний хлопчик із Жашкова вразив талант-шоу грою на гармошці (ВІДЕО)
Чужого болю не існує: черкащанка разом з українськими зірками допомагає важкохворим
Уманська художниця-аспірантка малює пальцями (ФОТО)
Театр
Loading...