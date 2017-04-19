У свята в одному з управлінь ОДА вилучали документи. Можлива корупція? (ВІДЕО)

Для журналістів «Прочерку» ця історія розпочалася не з сьогоднішнього брифінгу фракції ВО «Свобода» в обласній раді, а ще з пятниці, коли до редакції зателефонував чиновник і заявив про вилучення документів в департаменті культури та взаємозв’язків з громадськістю.



«Йде рейдерське захоплення департаменту. Керівника усунули від виконання обов’язків», – заявив співрозмовник.

Згодом заступник голови ОДА повідомив редакцію, що нічого подібного не відбувається, керівник департаменту, тобіж Олег Островський просто перебуває на лікарняному.

Але вже сьогодні в перерві сесійного засідання обласної ради представники «ВО «Свобода» повідомили деталі за лаштунків. Самі депутати припускають, що нижчеописані махінації можуть натякати на корупційні діяння та просять правоохоронні органи зреагувати належним чином.

«12 квітня до управління культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА надійшов документ, яким управлінням захисту економіки департаменту захисту економіки Національної поліції повідомило про те, що розпочало службове розслідування дотримання вимог антикорупційного законодавства керівниками структурних підрозділів Черкаської ОДА. Мова йде саме про Сергія Овчаренка, заступника голови ОДА, та Миколу Сухового, заступника начальника управління культури та взаємозв’язків з громадськістю. Ми випадково були минулої п’ятниці в приймальні і бачили, що відбувається в управлінні. Нічим іншим, ніж чисткою документів я це назвати не можу», – зазначив депутат облради від «Свободи» Сергій Воронов.

Його колега Володимир Волкович зазначив, що до 12 квітня, виявляється, Суховий та Овчаренко були очільниками ліквідаційної комісії колишнього управління культури, через яке і після оголошення про ліквідацію проходили бюджетні кошти.

«Також ці двоє були очільниками так званої централізованої бухгалтерії при управлінні культури. Це юридична особа, яка за фактично немає засновників, і продовжує працювати в повітрі, але через яку йдуть бюджетні кошти для практично всієї галузі культури. Також 12 квітня нинішній очільник галузі Островський усувається від виконання обов’язків, а іншими словами, його просто усунули… Вже 13 квітня черкаський ЦНАП реєструє нову структуру – департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю. При цьому під час реєстрації не було вказано керівників структури. При цьому, того ж дня тимчасово виконуючий обов’язки Суховий дає розпорядження про передачу кадрової та іншої документації іншій особі», – каже Волкович.

Депутати дивуються: виходить, що є старе не ліквідоване управління культури, де чиновники самі себе призначили головами ліквідаційної комісії, є управління культури та взаємозв’язків з громадськістю, що з’явилося після майдану, і ще є департамент культури, зареєстрований у ЦНАПі.

«Отже, навіть в процесі ліквідації, старе управління проводило певні господарчі дії…» – дивуються депутати, вимагаючи розслідування таких дій влади.

Голова фракції «Свободи» Юрій Ботнар каже, що це серйозні звинувачення певних посадових осіб ОДА, що має негайно розслідуватись.

«Поверхневий огляд документів свідчить про те, що певні незрозумілі дії відбувалися. Отже, певні чиновники допускали в роботі непрозорі діяння, що неприпустимо для роботи обласної державної адміністрації. Ставитимемо питання про неприпустимість подальшого перебування на посадах Сухового і Овчаренка. Хочеться ретельної перевірки компетентними органами таких дій», – зазначив Ботнар.

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