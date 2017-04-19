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У Черкасах білборд знову завалився на тротуар (ФОТО)

19 квітня 2017, 18:14 Новини Черкас та Черкаської області

У Черкасах біля КП «Черкасиводоканал», на вулиці Максима Залізняка, не втримався білборд. Про це сайту vikka.ua повідомив містянин Роман Коркоць.

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За попердньою інформацією, унаслідок падіння реклами ніхто не постраждав. Ймовірно, до падіння щита призвів сильний порив вітру.

У той же час в управлінні інспектування міської ради повідомляють, що власник рекламної конструкції вже усуває наслідки падіння щита.

Як раніше повідомлялося, звіт начальника управління інспектування Черкаської міськради Олександра Давиденка закінчився заявою про звільнення. Під час звіту йшлося також і про труднощі, пов’язані зі демонтажем у Черкасах незаконних білбордів.

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Фото Романа Коркоця та з групи Подслушано Черкассы

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Коментарі  

 
0 #1 ман 19.04.2017 19:03
Вже маємо в Черкасах висячу скульптуру?
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