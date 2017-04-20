реклама
5TV

У Черкасах під час отримання хабара затримали працівника поліції (Фото)

20 квітня 2017, 13:37 Новини Черкас та Черкаської області

У четвер, 20.04.2017, слідчими прокуратури Черкаської області спільно з працівниками Служби безпеки України в Черкаській області викрито під час вимагання та отримання неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. грн. працівника Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за непритягнення до адміністративної відповідальності одного з жителів Черкаської області.


Працівника поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За вказаним фактом прокуратурою області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, затримання особи, обрання їй запобіжного заходу.

Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Про це інформує прес-служба  прокуратури Черкаської області.

реклама

Коментарі  

 
0 #1 НЕ понял ??? 20.04.2017 13:58
ОПА... ЗНОВУ ПАН МИКОЛА МИКОЛАЄВИЧ Х ЗАЛИТІВ І ЗНОВУ ВИЙДЕ СУВИМ ІЗ ВОДИ
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

10-річний хлопчик із Жашкова вразив талант-шоу грою на гармошці (ВІДЕО)
Чужого болю не існує: черкащанка разом з українськими зірками допомагає важкохворим
Уманська художниця-аспірантка малює пальцями (ФОТО)
Театр
Loading...