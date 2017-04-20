Кам’янчанин виграв суд, що унеможливить редекомунізацію назв вулиць

11 квітня Кам’янський районний суд Черкаської області виніс постанову, якою скасував скандальне рішення Кам’янської міської ради щодо перейменування вулиць міста, названих на честь героїв нації. Це питання у суді відстоював кам’янський свободівець Олександр Нестерчук.



Нагадаємо, що 8 грудня 2016 року Кам’янська міська рада ухвалила рішення щодо перейменування ряду вулиць і провулків міста, названих на честь видатних українських діячів – Дмитра Донцова, Степана Бандери, Івана Богуна, Січових стрільців, братів Чучупаків (згідно розпорядження голови Черкаської ОДА) та інших. Мотивом цього рішення було «бажання» жителів названих вулиць (більшість із яких пенсійного віку) змінити ці назви та сприяння депутатського корпусу на чолі з міським головою Володиимром Тіроном, який охоче йшов на будь-які «пропозиції громадськості». Як наслідок, замість патріотичних назв з’явились нейтральні – Зелена, Педагогічна, Миколаївська, Першотравнева. Лише депутати-свободівці не підтримали цю безглузду ініціативу.

У зв’язку з безперспективністю діалогу з міською владою, націоналісти звернулися до суду. В ході судового розгляду представники відповідача не з’являлись на засідання, змінювали текст вже ухваленого рішення, доводили правильність своїх дій, але кам’янська феміда розставили всі крапки над «і», визнавши протиправним рішення про перейменування вулиць і провулків у місті. Коментуючи цю подію представник Кам’янської районної «Свободи» Олександр Нестерчук зазначив: «Це лише маленька перемога, за якою стоїть чимало роботи. На жаль, міська влада повністю ігнорує націонал-патріотичну діяльність, перекладаючи відповідальність за абсурдні переперейменування на будь-кого, лише не на себе. Спочатку була винна «Свобода» , потім – обласна топонімічна комісія, далі – окремі випадкові постаті, так ніби ні міський голова Володимир Тірон, ні секретар (голова топонімічної комісії) Андрій Плєшкань і не голосували «за» ці перейменування. Прикро, що тут на Черкащині, біля осердя Холодного Яру чиняться такі принизливі акції, з яких сміються по всій Україні».

На жаль, епопея з подвійними і потрійними перейменуваннями у Кам’янці не завершується. Побачивши абсолютне сприяння міської влади, з’являються все більше охочих «нейтралізувати» патріотичні назви вулиць. Вже невдовзі у місті будуть ставити питання щодо перейменування ще трьох топонімів: вул. Романа Шухевича, вул. Швеця та пров. Шумила. Але свободівці тримають на контролі ці справи, досвід у вирішення яких в них уже є.

Прес-служба Черкаської обласної організації ВО «Свобода»

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