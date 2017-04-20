У Черкасах перша пара одружилась за добу... на стадіоні

Проект "Шлюб за добу" стартував у Черкасах. Демченко Геннадiй i Шабатина Оксана стали першими молодятами, якi скористались новою для Черкас послугою, інформує журналіст «Прочерку».







Суть проекту в тому, що реєстрацiя шлюбу вiдбувається наступного дня пicля подачi вiдповiдноï заяви. Для Оксани та Геннадiя ця послуга обiйшлась в 1300 грн.

Процедура реєстрацiï подiбних шлюбiв проходить на центральному стадiонi. За словами молодят, вони одружуються вже вдруге, але впевненi - тепер назавжди. У родини уже є маленький синочок Максимка.

Молодята послугою задоволенi, але зiзнаються, молодим людям краще почекати мiсяць i не спiшити.

- Якщо немає нiяких складних життєвих обставин, краще не поспішати. У нас були на це своï причини, - розповiла Оксана.

Директор КП "Центральний стадiон" Юрiй Гончаров говорить, iнiцiптива долучитись до проекту "Шлюб за добу" виникла, бо деякi молодята вже замовляли церемонiю на стадiонi.

- У нас є кiлька пропозицiй, зокрема, проведення церемонiï на футбольному полi з використанням електронного табло для трансляцiï весiльних роликiв. Вартiсть таких заходiв не перевищуе 2500 грн, - пiдсумував Гончаров.

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