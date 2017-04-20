Головою НСЖУ обрано черкащанина Сергія Томіленка

Сьогодні, 20 квітня, делегати ХІV з’їзду Національної спілки журналістів України (НСЖУ) обрали головою Спілки у другому турі Сергія Томіленка. Раніше з’їзд висунув шість кандидатів на посаду голови Спілки, у другий тур вийшли Сергій Томіленко і Олександр Бухтатий.





У другому турі Сергій Томленко набрав 131 голос, Олександр Бухтатий, пише «Детектор медіа»

У першому турі за Валерія Бебика проголосували 10 делегатів, за Олександра Бухтатого - 63, Віктора Чамару -21, Сергія Томіленка - 106, Сергія Омельчука – 12 та Гліба Головченка 28.

Вибори проходили методом таємного голосування.

На з’їзд НСЖУ прибули 258 делегатів, що були обрані в кожній області під час звітно-виборних конференцій, які проходили в регіонах протягом січня-березня.

Нагадаємо, наразі НСЖУ очолює перший секретар Сергій Томіленко, який виконує обов’язки голови після того, як обраний на з’їзді 24 квітня 2012 року Олег Наливайко 17 березня 2014 року став головою Держкомтелерадіо.

Як писав «Детектор медіа», Київська, Харківська, Волинська та Дніпропетровська обласні організації НСЖУ висунули своїх кандидатів на посаду голови Спілки. Пізніше стало відомо, що кандидат від Дніпропетровської області Олексій Ковальчук відмовився балотуватися на голову Спілки. 13 квітня також стало відомо, що голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко не балотуватиметься на голову НСЖУ.

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