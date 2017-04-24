4 мільйони процентів і 29 мільйонів у банку, – як живе депутат Овчаренко

Депутат Черкаської обласної ради від Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Микола Овчаренко подав декларацію про доходи за минулий рік. Дохід за минулий рік у депутата складався з пенсії 136338 грн та процентів у розмірі 4259440 грн від ПАТ КБ ПРИВАТБАНК.







На банківському рахунку депутат має 29427696 грн, а готівкою 570000 грн та 110000 доларів.

Також він сплатив за кретитом 121335 грн і витратив 32000 грн на страхування.

У власності Миколи Овчаренка є автомобіль ГАЗ-21 1964 року випуску (вартість на дату набуття у власність становить 14 тисяч) та LAND ROVER (вартість на дату набуття у власність становить 950 тисяч).

З нерухомості Микола Семенович зареєстрував будинок, земельну ділянку та офіс. Перші два об’єкти перебувають повністю у його власності. Набуття права власності будинку площею 399.1 м2 – жовтень 1999 року, а набуття права власності земельної ділянки площею 663.8 м2 – березень 2001. Щодо офісу, то його площа 160.6 м2 і тут права власності розділені пополам з сином – В’ячеславом Миколайовичем, дата набуття права власності – жовтень 2014 року.

Декларант має 70% від загального капіталу корпоративних прав у ТОВ "УКРХОЛОД - СЕРВІС" та 54% у ТОВ «УКРАЇНА ЦЕНТР»

У декларанта відсутні об’єкти незавершеного будівництва та цінні папери.

Цікаво, що члени родини у суб’єкта декларування не зазначені.

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