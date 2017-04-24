Активісти у Черкасах знесли розливайку (ВІДЕО)

На площі 700-річчя у Черкасах, поблизу ринку «Бакалія» представники «Національного корпусу» та інші активісти знесли незаконну, за їх словами, розливайку, яка перегороджувала чорний вхід до дитячого садочку. Про це інформує журналіст «Прочерку».







На місце приїхала поліція, яка хотіли до з’ясування обставин затримати хлопців – організаторів заходу. Ті ж заявляють, що розливайка без будь-яких дозвільних документів не може мати господаря, отже є безхозною, а тому незрозуміло кому треба пред’являти претензії.

«Азовці» вважають, що мають право покинути місце події і спокійно направляються до центру міста. Восьмеро поліцейських, викликаючи підкріплення, ідуть за ними по п’ятах. При цьому один з поліцейських ніс папери, які взяв у сусідньому кіоску поряд з місцем події, і які, ніби то, свідчать про дозвіл на розташування знесеного об’єкту. Суперечки під час ходьби тривали.

У підсумку хлопці пішли по бульвару у бік центру, але поліція перестала іти за ними. Два підрозділи поліції з’ясовували, під чиєю охороною знаходився об’єкт, та викликали слідчо-оперативіну групу для подальшої фіксації події.

Затримувати не було кого, адже активісти розійшлися.

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