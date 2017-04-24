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Активісти у Черкасах знесли розливайку (ВІДЕО)

24 квітня 2017, 15:37 Новини Черкас та Черкаської області

На площі 700-річчя у Черкасах, поблизу ринку «Бакалія» представники «Національного корпусу» та інші активісти знесли незаконну, за їх словами, розливайку, яка перегороджувала чорний вхід до дитячого садочку. Про це інформує журналіст «Прочерку».

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На місце приїхала поліція, яка хотіли до з’ясування обставин затримати хлопців – організаторів заходу. Ті ж заявляють, що розливайка без будь-яких дозвільних документів не може мати господаря, отже є безхозною, а тому незрозуміло кому треба пред’являти претензії.

«Азовці» вважають, що мають право покинути місце події і спокійно направляються до центру міста. Восьмеро поліцейських, викликаючи підкріплення, ідуть за ними по п’ятах. При цьому один з поліцейських ніс папери, які взяв у сусідньому кіоску поряд з місцем події, і які, ніби то, свідчать про дозвіл на розташування знесеного об’єкту. Суперечки під час ходьби тривали.

У підсумку хлопці пішли по бульвару у бік центру, але поліція перестала іти за ними. Два підрозділи поліції з’ясовували, під чиєю охороною знаходився об’єкт, та викликали слідчо-оперативіну групу для подальшої фіксації події.

Затримувати не було кого, адже активісти розійшлися.

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Коментарі  

 
+4 #1 Гнат 24.04.2017 16:41
Нарешті той гнидник хтось зніс - розсада алкашні та наркоманів. там по вечорам ще наркотою приторговували!
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