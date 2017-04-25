реклама
5TV
реклама
Автоклуб

Більше сотні людей починають перекривати черкаську дамбу (ВІДЕО)

25 квітня 2017, 11:57 Новини Черкас та Черкаської області

Більше сотні працівників обленерго зібрались на черкаській дамбі в районі Деньгівського лісництва. Про це інформує журналіст «Прочерку».

Люди стоять з плакатами: «Не руйнуйте енергетику області», «Керівники країни почуйте енергетиків», «Кредити не чекають», «Ми досить довго чекали і терпіли», «Хто годуватиме наших дітей».

Люди починають переходити пішохідний перехід, очевидно бажаючи привернути увагу керівництва щодо проблеми заборгованості по зарплаті.

реклама

Коментарі  

 
-1 #5 стабилизец 25.04.2017 13:23
Напугали ежа голой задницей. Фирташи с Ахметками и не такое видали.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #4 Prosto ya 25.04.2017 13:14
Молодцы! Сила в единстве!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #3 федор принципиальный 25.04.2017 12:56
ткаченко-бондаренко,эта публика хоть знает,что происходит в городе или им некогда ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #2 Коваль 25.04.2017 12:19
МОЛОДЦІ...ОРГАНІЗОВАНО І ВЧАСНО....
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #1 Майдаун 25.04.2017 12:06
Слава хазарскому каганату ,слава рабам !
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкащину на Міні Міс Україна представлятиме уманчанка
10-річний хлопчик із Жашкова вразив талант-шоу грою на гармошці (ВІДЕО)
Чужого болю не існує: черкащанка разом з українськими зірками допомагає важкохворим
Театр
Loading...