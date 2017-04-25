Більше сотні людей починають перекривати черкаську дамбу (ВІДЕО)

Більше сотні працівників обленерго зібрались на черкаській дамбі в районі Деньгівського лісництва. Про це інформує журналіст «Прочерку».

Люди стоять з плакатами: «Не руйнуйте енергетику області», «Керівники країни почуйте енергетиків», «Кредити не чекають», «Ми досить довго чекали і терпіли», «Хто годуватиме наших дітей».

Люди починають переходити пішохідний перехід, очевидно бажаючи привернути увагу керівництва щодо проблеми заборгованості по зарплаті.

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