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Енергетики перекрили рух на Київ

25 квітня 2017, 12:20 Новини Черкас та Черкаської області

Сотні працівників обленерго перекрили трасу на Київ у районі Деньгівського господарства біля зупинки Чапаївка.

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Люди безперервно ходять по пішохідному переходу, тримаючи плакати.

Присутні представники РЕМів з різних районів, вони найперше вимагають від влади уваги до свого підприємства, вирішення економічних проблем, виплатити зарплати працівникам, які вже чотири місяці їх не отримували.

Якщо питання не буде вирішено, люди кажуть, що область ризикує залишитись без світла.

Деякі водії незадоволені діями протестувальників та вступають з ними в дискусію.

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Коментарі  

 
+2 #1 Кирилл 25.04.2017 12:32
Уроды, никогда не понимал таких методов
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