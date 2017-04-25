Енергетики перекрили рух на Київ

Сотні працівників обленерго перекрили трасу на Київ у районі Деньгівського господарства біля зупинки Чапаївка.





Люди безперервно ходять по пішохідному переходу, тримаючи плакати.

Присутні представники РЕМів з різних районів, вони найперше вимагають від влади уваги до свого підприємства, вирішення економічних проблем, виплатити зарплати працівникам, які вже чотири місяці їх не отримували.

Якщо питання не буде вирішено, люди кажуть, що область ризикує залишитись без світла.

Деякі водії незадоволені діями протестувальників та вступають з ними в дискусію.

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