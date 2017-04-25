Біля приміщення «Черкасиобленерго» знов неспокійно

Кілька десятків людей зібралися біля приміщення «Черкасиобленерго». Четверо осіб, які не захотіли представлятися, намагалися пройти через прохідну і потрапити на територію підприємства.







На запитання кореспондента «Прочерку», чому вони хочуть потрапити на територію «Черкасиобленерго», вони відповідати відмовилися. Працівники підприємства, які також зібралися біля входу, сказали, що ці четверо – представники колишнього керівництва обленерго.

Як пояснив у коментарі виданню керівник громадської ради Черкаського РЕМ Віктор Антонюк, «дехто з працівників підприємства зараз перебуває у Києві під стінами Печерського суду, де розглядається справа щодо поновлення на посаді колишньої керівниці обленерго Світлани Кузьмінської». За словами пана Віктора, вона наразі намагається потрапити на територію підприємства, але він і його однодумці – проти її повернення.

У натовпі працівників обленерго чути заклики перевернути машину представників колишнього керівництва. Люди, які намагалися потрапити на підприємство, сказали, що писатимуть заяву до поліції. На місці події присутні два наряди патрульних.

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