Складено рейтинг найгірших українських голів ОДА. Ткаченко туди втрапив

Комітет виборців України склав «Рейтинг діяльності голів ОДА за І квартал 2017 року». Оцінка базувалася на двох критеріях: показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів. Раніше було оприлюднено звіт за підсумком 2016 року.



Звіт "Рейтинг діяльності голів ОДА за І квартал 2017 року" можна переглянути за посиланням: https://goo.gl/hbGm5g

Звіт "Рейтинг діяльності голів ОДА за 2016 р." за посиланням: https://goo.gl/CKXb4P

У першій п’ятірці рейтингу – голови Харківської, Донецької, Кіровоградської, Тернопільської та Закарпатської обласних державних адміністрацій.

Перше місце в рейтингу голів ОДА, як і за результати 2016 року, посіла очільниця Харківської області Юлія Світлична. Харківщина продовжує демонструвати економічне зростання. Зокрема, в І кварталі найбільше зросли темпи будівництва – на 32,8% (по Україні на 21%), промисловість області зросла на 2,6% (по Україні на 0,4%), експорт товарів збільшився на 20,3%. Місцеві експерти позитивно оцінили діяльність голови ОДА у вирішенні кризової ситуації, що мала місце в Балаклії. ОДА успішно координувала роботу по вивезенню місцевих жителів, що дозволило уникнути трагічних наслідків. Окремо експерти відзначили роботу ОДА щодо допомоги армії. Так, станом на кінець березня майже 5,5 тисяч ветеранів АТО отримали земельні ділянки. Також в області зафіксовано позитивні зрушення в частині створення об’єднаних громад (на кінцевих стадіях об’єднання знаходяться 4 громади).

Очільник Донецької області Павло Жебрівський значно покращив свої позиції порівняно з рейтингом 2016 року, піднявшись у рейтингу одразу на 9 сходинок. Попри незначне зниження темпів промисловості, в області зріс експорт товарів і загалом зберігається позитивне сальдо зовнішньої торгівлі (станом на січень – 225 млн. дол.). В області також зріс розмір заробітної плати і в лютому становив 6,7 тис. грн. Найвищі оцінки від експертів голова Донецької області отримав за реалізацію ProZorro, вирішення кризових ситуацій і регіональних проблем та прозорість роботи.

На третьому місці в рейтингу залишився голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко. Кіровоградщина – одна з перших в Україні за темпами соц-економ розвитку. В І кварталі промисловість області зросла на 8%, будівництво зросло більше, ніж вдвічі, обсяг експорту зріс в 2,3 рази. Голова ОДА також отримав високі результати від експертів. Зокрема, високо було оцінено діяльність в напрямку енергомодернізації. За лютий-березень на впровадження енергоефективних заходів фізичним особам було видано енергокредитів на суму 10,5 млн. грн.

Четверте місце в рейтингу зберіг за собою голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Область демонструє позитивну динаміку за показниками соц-економ розвитку. Зокрема, в І кварталі зросла промисловість (на 7%) і суттєво зменшилася заборгованість із виплати заробітньої плати (на 31,3%). Експерти високо оцінили проведення децентралізації в області, а також роботу ОДА в напрямку допомоги армії.

На п’ятому місце в рейтингу голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Закарпатська область у І кварталі суттєво покращила показники соц-економ розвитку. Зокрема, в області зафіксовано зростання сільського господарства – на 2,9% (при цьому по Україні відбувся спад на 1,7%). Серед плюсів також темпи будівництва в області, які зросли на 31,6%.

Порівняно з 2016 роком залишила групу лідерів Львівська ОДА. Середній результат (верхня частина) продемонстрували Житомирська, Сумська, Запорізька, Львівська, Вінницька, Миколаївська та Київська області. Нижня частина “середняків” – Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Одеська, Луганська, Івано-Франківська та Полтавська області. Значна диференціація показників у межах одного регіону у цій групі свідчить про нерівномірну увагу голів ОДА до різних сфер життя регіону.

Місця наприкінці рейтингу посіли Херсонська (Андрій Гордеєв), Черкаська (Юрій Ткаченко), Рівненська (Олексій Муляренко), Чернівецька (Олександр Фищук) та Волинська (Володимир Гунчик) області. У порівнянні з результатами 2016 року, ця група також зазнала змін: Волинська область перемістилася з 19-го на останнє місце; до числа аутсайдерів увійшла Черкащина; практично не покращили результати Рівненська та Чернівецька області. Разом із тим, Херсонщина трохи піднялася з останнього на 20-те місце.

Останнє місце в рейтингу посів керівник Волинської області Володимир Гунчик, який втратив у порівнянні з рейтингом 2016 року 5 позицій. Одним із найменш успішних напрямків діяльності ОДА в І кварталі стала зовнішня торгівля товарами. У І кварталі також мало місце зростання цін на споживчому ринку області. Недостатньо ефективною, за словами експертів, є діяльність ОДА в напрямку боротьби з корупцією та в напрямку протидії незаконному видобутку бурштину.

На думку експертів, керівники областей, які посіли останні місця у рейтингу, найближчим часом можуть втратити свої посади, якщо суттєво не покращать результати.

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