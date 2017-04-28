Асфальт на черкаських дорогах укладатиме нова техніка

Товариство "Черкасиміськбуд" спільно з ТОВ "Автомагістраль-Центр" закупили нову сучасну техніку. У їхньому арсеналі з’явилися 10 нових машин, які призначені для повного циклу укладання асфальту. Зокрема, з її можливостями ознайомився і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.





Так, один із підрядників нині здійснює реконструкцію вулиці Менделєєва від вул. Санаторної до вул. Ярослава Галана.

За словами генерального директора ТОВ "Черкасиміськбуд" Анатолія Бурського, нова техніка працюватиме як на дорогах міста, так і на обласних магістралях.

Днями цю техніку підрядники презентували міському керівництву. Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради

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