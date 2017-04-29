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На Черкащині автодорожники замінили вказівники декомунізованих сіл

29 квітня 2017, 14:07 Новини Черкас та Черкаської області

На замовлення Служби автомобільних доріг у Черкаській області філіями ДП «Черкаський облавтодор» у Золотоніському та Чорнобаївському районах на автодорогах було замінено вказівники населених пунктів, назви сіл яких були декомунізовані та перейменовані у рамках Закону «Про декомунізацію».

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Зокрема, у Золотоніському районі було замінено вказівники населеного пункту у селі Благодатне Золотоніського району (колишня назва села Чапаєвка). У Чорнобаївському районі було замінено вказівники населених пунктів у селах Мирне (колишня назва Жовтневе) та Степове (колишня назва Ленінське). Всього було встановлено 6 нових вказівників населених пунктів.

Роботи по декомунізації на автошляхах області будуть продовжуватися й надалі.

Прес-служба САД у Черкаській області

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