Холодноярщина вирує: «Нині триває продовження тієї війни з тим самим ворогом» (ФОТО)

29-30 квітня на Холодноярщині вшановують українських Героїв. Заходи, які приурочені 100-річчю Української революції 1917-1921 років, відбуваються у нас на Чигиринщині та в Золотоноші. Проте розпочалося все з села Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області відкриттям пам’ятника Юрієві Горлісу-Горському. Опісля в Золотоноші був відкритий пам’ятний знак Чорним запорожцям.





У заході, зокрема, взяли участь народні депутати України від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко та Юрій Левченко.

"Нині очевидні порівняння з подіями сторічної давнини. Тоді тут тривала відчайдушна боротьба за Україну, а згодом більшовицька влада десятки років брехала українцям і перекручувала історію. Лише зараз ми можемо вільно згадати армію УНР ‒ незалежної держави, яка існувала в ті роки, ‒ зокрема Чорних запорожців ‒ один із найбільш дієвих загонів, який брав участь у Першому зимовому поході. В ті роки українські вояки продемонстрували безпрецедентний героїзм, вівши виснажливу боротьбу на всіх фронтах. Насправді нині триває продовження тієї війни з тим самим ворогом: бій в Золотоноші, бій під Крутами та в Донецьку ‒ це продовження однієї війни! Сьогодні на Донбасі воюють правнуки Чорних запорожців, і саме завдяки їм нині решта країни має мир і спокійне життя", ‒ зазначив на відкритті меморіялу свободівець Андрій Іллєнко.

Починаючи з обіду вшанування відбувалися на Чигиринщині. Зокрема, у Медведівці урочистості традиційно розпочалися біля пам’ятника Максиму Залізняку. Цікаво, що приїхали сюди люди з усієї України, що підтвердила так звана умовна перекличка. Так, коли ведучий називав міста Харків, Одеса, Львів, Кропивницький, Черкаси, Запоріжжя, Дніпро, Київ тощо, представники цих міст радісно відгукувалися. Опісля повеселив усіх автобус до станції «Петрівка», який, очевидно, привіз іще людей зі столиці.

Голова оргкомітету, президент історичного комітету «Холодний Яр» Роман Коваль повідомив присутнім про відкриття пам’ятнику на історичній Чигиринщині, в селі Розумівка на Кіровоградщині.

– Там у братській могилі спочиває 300 козаків отамана Чорного ворона. Було неймовірно багато людей, я стільки ще не бачив там. І фактично там розпочались неофіційні вшанування, а тут, у Медведівці, столиці Гайдамаччини розпочинаємо офіційні урочистості, – заявив Роман Коваль і всі дружно виконали славень.

Як зауважив опісля керівник політичного крила і член Центрального проводу "ПС", АТОвець Андрій Тарасенко зазначив, що в Холодному Яру не просто місце українського дузху, а місце духу постання.

– І ми нині продовжуємо справу попередників, – наголосив Тарасенко.

Представник Національного корпусу, АТОвець Дмитро Кухарчук був більш радикальним у висловлюваннях. Він наголосив, що нині вітання «Слава Україні!» лунає не лише з уст патріотів, а й з уст бариг, які дорвалися до влади в Україні. І це прикра річ.

– А сто років тому ці слова мали сакральне значення! Не всім націям випадає доля жити на перетині двох цивілізацій. Не всім поколінням випадає доля жити на перетині епох. Одиницям випадає шанс змінити історію, хоч, здавалося б, всі обставини проти цього. Поколінням холодноярців вдалося не просто змінити історію! Це покоління, яке не мало передумов для формування збройних сил, не мало підтримки світової спільноти (хоча мало шалену підтримку в українській спільноті всередині), це покоління створило не просто республіку, яка проіснувала до 1922 року, а зробило головне – зберегло архетипи української культури, без чого ми були б зараз частиною якоїсь імперії. Але сьогоднішній світ кидає нам нові вимоги. Це світ глобалізації, а зокрема, схід Сходу, що не позбавився варварських звичок, і світ лібералістичного Заходу, де визнаються шлюби збоченців. Тож сьогодні історія вимагає від нас збереження цивілізації Східної Європи, справжньої Європи. Тому сьогодні ми просимо тут у людей, які поклали життя за Україну, наснаги, щоб йти в бій і перемагати за майбутні покоління, – палко виступав Дмитро Кухарчук.

Також у Медведівці відкрили пам’ятний знак «Слава Україні! – Україні Слава!». Уперше вітання “Слава Україні” і відповідь на нього “Україні Слава” було запроваджено в 1919-1920 роках на Холодноярщині, а згодом його підхопили борці за волю України, змінивши відповідь на “Героям Слава!”,

На події виступив голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Він подякував тим, хто приєднався до створення цього пам’ятного знаку.

– Кажуть, саме в лісах Холодного Яру гасло «Слава Україні!» має свою особливість, а також в горах Карпат, бо це гасло повторюють самі гори і ті справжні патріоти, яких зараз немає серед нас… – зазначив Ткаченко.

Також голова ОДА нагородив українських бійців за мужність та стійкість у боротьбі за нашу незалежність.

Вже у Мельниках представники духовенства освятили криницю Василя Чучупаки.

Як відомо, після трагічної загибелі отамана на кутку Лісничівка його мертве тіло жорстоко побили, притягнули в село і кинули на колоди, що лежали поряд з криницею, на показ місцевому люду. Мати Василя – Оксана упізнала мертве тіло, після чого її заарештували більшовики.

– У рамках програми заходів по 100-річчю Української революції були проведені роботи. Криницю очистили місцеві жителі, а оце облагородження, накриття збудоване за кошти інвесторів, – розповів «Прочерку» виконуючий обов’язки директора департаменту культури області Микола Суховий.

У Мельниках також поклали квіти до Меморіалу Героям Холодноярцям, пам’ятного знаку на місці останнього бою Василя Чучупаки.

А вже в Івківцях всі охочі мали можливість подивитися реконструкцію сучасного бою з використанням військової техніки, експозиція озброєння й екіпірування сучасного воїна та військово-практичні навчання.

Завтра заходи продовжаться…

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