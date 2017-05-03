Майже 3 тисячі українців ув'язнені в Росії, - черкаський фахівець

Сьогодні кілька жителів нашої області перебувають в установах позбавлення волі на території Російської Федерації. Потрапили вони туди, повіривши оголошенням з сітілайтів, де пропонують роботу кур’єра з високою заробітною платнею.



Про це на засіданні координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, що проходило 27 квітня в ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, повідомила фахівець з протидії торгівлі людьми ЧБО «Від серця до серця» Марина Стадник.

– За не офіційними даними майже три тисячі наших громадян перебувають у місцях позбавлення волі в Росії, - розповіла Марина Стадник.

Пані Марина застерігає бути обережними при виборі роботи за кордоном:

-Можна звертатися до безкоштовної гарячої лінії «527», де працюють не автовідповідачі, а живі люди. Зателефонувавши можна отримати будь-яку інформацію щодо безпечного працевлаштування, отримати допомогу в перевірці інформації про країну та фірму, де ви плануєте працювати.

Нині її організація впроваджує проект «Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Черкаській області». Одним з напрямків (це вже нове речення, а не через кому як в тебе, бо через кому речення довге дуже виходить) проекту є проведення круглих столів щодо питання протидії торгівлі людьми в регіонах Черкащини.

- Досягненням є те, що люди, які звернулися до нас як до неурядового сектору по допомогу мали можливість реінтегруватися в суспільство. Сьогодні – це 14 осіб. Якщо проаналізувати дані випадки за країнами призначення, то привалює саме експлуатація на території України – 8 осіб від загальної кількості, у Польщі дві особи, у Росії – дві особи, у Чехії одна людина та одна людина експлуатувалася в декількох країнах».

Марина розповідає, що за статевим розподілом – це 6 чоловіків і 8 жінок. Але якщо брати статистику по країні 60% це чоловіки.

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