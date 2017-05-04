Євробачення: ведучий заробить 190 тисяч у піджаку за 47 тисяч гривень. Проскурня ще більше

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» оформлює у «Прозорро» низку угод, пов’язаних з ведучими фінальної частини Євробачення.







Наразі оприлюднені дані щодо послуг Олександра Скічка (родом з Умані), які коштуватимуть 190 тис грн., пише сайт "Наші гроші".



Відомо скільки коштуватимуть костюми для ведучих.

ТОВ «Лейк студіо» Олесі Кононової та Анастасії Рябоконь отримає 140 тис грн. за два костюми – один сірого і один зеленого кольору. Піджаки оцінено у 47 тис грн., штани – 23 тис грн.

Ще 150 тис грн. отримає ФОП Буреніна Олена Валеріївна за три костюми і ще 695 тис грн. коштуватиме дизайнерський одяг для ведучих від ФОП Возіанова Катерина Федорівна (торгова марка Indposhiv). Тут подробиці замовлення ще не оприлюднені.

Відомий телеведучий ФОП Джеджула Андрій Володимирович отримає 2,49 млн грн. Однак його наймають для організації та проведення Червоної доріжки та Церемонії відкриття Євробачення. Подробиць кошторису також поки що не оприлюднено.

Гонорар креативного супервайзера Сергія Проскурні, колишнього художнього керівника черкаського театру, складе 373,67 тис грн. Інформація про це розміщена на порталі “Прозорро“.

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