В Черкаському університеті повідомили про обставини смерті іноземного студента

Учора, 03.05.2017, у комунальному закладі «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» помер студент Маніятела Адріан Андіса, 1997 року народження, громадянин Зімбабве, який навчався в навчально-науковому центрі організації роботи з іноземними студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на 1 курсі освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання.



02.05.2017 під час перебування у Корсунь-Шевченківському районі, куди Адріан Маніятела приїхав на запрошення однокурсника Василя Цибульського. А. Маніятела взяв участь у футбольному матчі на стадіоні «Колос» (м. Корсунь-Шевченківський). Під час гри Адріан Маніятела отримав травму лівої ноги. Оскільки була підозра на перелом кісток гомілки, він був доставлений до Корсунь-Шевченківської центральної районної лікарні.

Після надання первинної медичної допомоги Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня направила Адріана Маніятелу до КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» з діагнозом: «Закритий перелом середньої третини обох кісток лівої гомілки зі зміщенням». Із даним діагнозом студент перебував у лікарні з 02.05.2017 до 03.05.2017, де і помер.

За висновком судово-медичного експерта Черкаського обласного бюро судово-медичної експертизи від 04.05.2017, причинами, які призвели до смерті, є: а) жирова емболія; б) закритий перелом кісток лівої гомілки; в) удар ногою під час гри у футбол, нещасний випадок.

Про раптову смерть студента керівництво університету 03.05.2017 поінформувало його батьків, Посольство Зімбабве, Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, правоохоронні органи.

Упродовж усього часу працівники навчально-наукового центру організації роботи з іноземними студентами та однокурсники опікувалися травмованим, тримали контакт із лікарями.

Нині в університеті проводиться службове розслідування обставин та причин, що призвели до смерті іноземного студента.

Прес-служба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Джерело: cdu.edu.ua

Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

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