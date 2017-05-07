Черкаському онкодиспансеру передали цілу машину ліків

Цілий автофургон з причепом різноманітних ліків доправили 5 травня до Черкаського обласного онкодиспансеру благодійники зі столиці.

Як пояснив засновник благодійного фонду «Фармварта» Денис Шевченко, черкаський онкоцентр отримає препаратів на 700 тис грн у цінах виробника. Це – як препарати онкологічного спрямування, так і ліки від різноманітних супутніх захворювань (антибіотики, протизапальні, препарати для відновлення кишкової мікрофлори тощо). За словами пана, поставка медикаментів для онкодиспансеру – лише один із проектів, які фонд реалізовує на Черкащині.

Пан Шевченко наголосив, що всі ліки – якісні й мають належний термін придатності.

– Це – безкоштовна гуманітарна допомога для нашої області, – пояснив у коментарі «Прочерку» черкаський партнер фонду – голова громадських організацій «Рада освітян і науковців України в Черкаській області» і «Територіальна громада Черкас» Ростислав Бублієнко. – Онкопрепарати – дуже специфічні й дорогі. Деякі з цих препаратів коштують 61 тисячу гривень за флакон.

Тим часом, у онкодиспансері сприйняли благодійну допомогу з певною обережністю.

– Ми подавали благодійному фонду лист, відповідно до якого нам поставили медикаменти як гуманітарну допомогу, – пояснив у коментарі «Прочерку» заступник головного лікаря онкодиспансеру з медичної частини Володимир Карбівничий. – Є препарати, термін використання яких «на грані», наприклад 01.06.2017. Але за те, що дали – спасибі! Напишемо листа подяки.

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