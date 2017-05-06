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В Черкасах поліція затримала жінку, яка продала новонароджене немовля (ФОТО, ВІДЕО)

06 травня 2017, 13:39 Новини Черкас та Черкаської області

Жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину, поліцейські затримали неподалік пологового будинку під час передачі грошових коштів. Немовля передали лікарям для обстеження. За скоєне горе-матері загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі, інформують у секторі комунікації поліції області.

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Отримавши інформацію, що 33-річна мешканка Черкаського району, яка перебуває на останніх місяці вагітності, шукає покупця на свою ще не народжену дитину, оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, негайно розробили операцію з її затримання.

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Поліцейські добре розуміли, що треба діяти максимально оперативно та злагоджено. Життя дитини з перших хвилин після народження буде перебувати в небезпеці, адже невідомо, з якою метою дитину могли придбати сторонні особи.

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Під час слідчо-оперативних заходів жінку було затримано у момент передачі грошових коштів за немовля. Вартість своєї новонародженої дитини вона оцінила у 15 тисяч гривень. Немовля передано на обстеження медикам та працівникам соціальних служб.

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На даний час жінка затримана, з нею працюють слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

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За скоєне їй загрожує позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав.

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