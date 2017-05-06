В Черкасах поліція затримала жінку, яка продала новонароджене немовля (ФОТО, ВІДЕО)

Жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину, поліцейські затримали неподалік пологового будинку під час передачі грошових коштів. Немовля передали лікарям для обстеження. За скоєне горе-матері загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі, інформують у секторі комунікації поліції області.





Отримавши інформацію, що 33-річна мешканка Черкаського району, яка перебуває на останніх місяці вагітності, шукає покупця на свою ще не народжену дитину, оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, негайно розробили операцію з її затримання.

Поліцейські добре розуміли, що треба діяти максимально оперативно та злагоджено. Життя дитини з перших хвилин після народження буде перебувати в небезпеці, адже невідомо, з якою метою дитину могли придбати сторонні особи.

Під час слідчо-оперативних заходів жінку було затримано у момент передачі грошових коштів за немовля. Вартість своєї новонародженої дитини вона оцінила у 15 тисяч гривень. Немовля передано на обстеження медикам та працівникам соціальних служб.

На даний час жінка затримана, з нею працюють слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

За скоєне їй загрожує позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав.

реклама