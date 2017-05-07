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У Черкасах історичну пам’ятку обнесли парканом

07 травня 2017, 16:06 Новини Черкас та Черкаської області

Навколо частини будівлі у Черкасах по вулиці Хрещатик, 251, зведеної всесвітньовідомим архітектором Владиславом Городецьким, з’явився будівельний паркан, повідомляє «Черкаський край».

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389b0ba9c0eed26a4c50cf840b202cfe_XL Як розповіли будівельники, тут планується ремонт чи заміна тротуарної плитки. Дивує, що роботи розпочалися увечері напередодні кількох святкових днів. До того ж, на цей момент відсутній паспорт робіт, що необхідний за таких ремонтів. Громадськість, на очах якої історична будівля вже обросла добудовами, стурбована можливими незаконними намірами видозмінити історичну пам’ятку – гордість обласного центру.

Довідково:

Громадський банк було відкрито в Черкасах у 1864 році. Це один із перших банків нашого міста. Його створили представники різних громад, черкаські купці та підприємці. Будинок на Хрещатику звели на честь 50-річчя діяльності установи. Цифри на фронтоні свідчать про це – «1864-1914». На фасаді також можна побачити літеру «L», що є позначенням ювілейного зведення будинку. Своїм виглядом будинок прикрашає перетин вулиць Смілянської та Хрещатик (тоді Миколаївську).

Фото Романа КИРЕЯ

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