Чиновники ОДА з молоддю сьогодні зійшлися на підняття прапора ЄС (ВІДЕО)

Сьогодні ЄС завершив схвалення безвізового режиму для України. З цієї нагоди у Черкасах перед облдержадміністрацією підняли прапори ЄС, України та Черкаської області.







Право підняти Державний Прапор України було надано голові обласної державної адміністрації Юрію Ткаченку, учню 10 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради Попову Максиму – переможцю IV етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та учениці 11 класу Першої міської гімназії Черкаської міської ради Орел Єлизаветі – переможниці IV етапу Всеукраїнської олімпіади з права.

Право підняти прапор Черкаської області було надано заступнику голови обласної ради Вадиму Гайовичу, Марині Мальованій – майстру спорту України з боксу та Тетяні Тарасенко – майстру спорту Міжнародного класу з кульової стрільби.

Прапор Європейського Союзу піднімали голова обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко та заступник голови облради Вадим Гайович.

– Ми так довго чекали і прагнули цієї миті. Стільки зусиль було докладено керівництвом держави, дипломатами, народними депутатами й іншими "лобістами", щоб відбулася ця історична мить. Рада ЄС прийняла рішення щодо безвізового режиму для України. Але це не лише свобода для пересування. Це й ті 2цінності ,які ми розділяємо разом з європейською спільнотою. І треба зробити все, щоб покращити рівень нашого життя дійсно до європейського, – сказав голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко.

Як відомо, 11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України. Для пришвидшення процедури рішення було схвалене Радою міністрів сільського господарства та риболовлі, засідання якої проводиться у четвер, не чекаючи на зустріч профільної Ради міністрів внутрішніх справ.

Відомо, що церемонія підписання відповідного рішення президентом ЄП та представником головування у Раді ЄС відбудеться 17 травня, її має намір відвідати президент Порошенко. Після цього підписаний регламент має бути опублікований в офіційному віснику ЄС. Фактично безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

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