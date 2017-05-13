На Городищині зафіксовано випадки африканської чуми свиней

Відповідно до інформації головних управлінь Держпродспоживслужби в Полтавській та Черкаській областях в ПАТ «Каплинцівське» (с. Каплинці, Пирятинський район, Полтавська область) та ПСП АФ «Шульц» (м. Городище, Черкаська область) було зареєстровано захворювання та загибель свиней.

Про це повідомляє офіційний сайт Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 12-13 травня 2017 р. встановлено діагноз - африканська чума свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 003222 п.м./17 від 12.05.2017 та № 003274 п.м./17 від 13.05.2017).

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Пирятинській та Городищенській районних державних адміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

реклама