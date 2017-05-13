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Черкаському чиновнику міськради вручили другу підозру

13 травня 2017, 21:52 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні, 13 травня, повідомлено про підозру одному з чиновників Черкаської міської ради. Про це в коментарі «Інфомосту» повідомила прес-секретар прокуратури області Світлана Андрейченко.

– Сьогодні повідомлено про підозру начальнику управління одного з департаментів Черкаської міської ради. Підозра оголошена за ч. 2 статті 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем – ред.) Сьогодні ж Соснівський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22.00 до 6.00. Черкаська місцева прокуратура клопотала про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У зв’язку з цим – ухвала буде оскаржена, – прокоментувала пані Світлана.

Водночас із власних джерел в прокуратурі «Інфомосту» стало відомо, що мова йде про начальника управління вуличної інфраструктури ЧМР Сергія Отрешка.

Підозру оголошено в рамках розслідування «справи Степанцова». Черкаському підприємцю Антону Степанцову в кінці квітня повідомлено про підозру в привласненні більше 1 млн грн під час виконання робіт з виготовлення й встановлення металевої огорожі. 25 квітня підприємцю було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 1 млн. 60 тис. грн.

Як повідомила в коментарі виданню Світлана Андрейченко, станом на сьогодні заставу за Степанцова не внесено. Нагадаємо, в листопаді 2016 року Сергію Отрешку було повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів. Тоді чиновнику було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із 19.00 до 7-ї години ранку.

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Коментарі  

 
+3 #4 Хамелеон 14.05.2017 16:16
ЦЕ не прокуратура, а якась макаронна фабрика iм.Iдiота...
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+2 #3 сирожа абидицца 14.05.2017 15:45
й папі пожаліється. а той всих сини сваго обідчиків - на калиму!! как давече!!
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+1 #2 Ничкарь 14.05.2017 13:41
Подозрітєльний чиновник
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+3 #1 Поміркований. 14.05.2017 11:23
Отрешко всього- на всього начальник управління, який не підписує акти виконаних робіт для перерахування казначейством коштів підрядникам. Відповідає за все що виходить зі стін департаменту,- директор. Чому пресують тільки Отрешко? А що технагляд? Його не було? По всьому видно ,що як із тротуарною плиткою буде чергова мильна бульбашка...
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