У Куцівці на Смілянщині вшановували Осьмачку (ФОТО)

«Це ми вдома. Ось зустрілася київська гілка Осьмачки. Ось син, онуки. А це на відкритті пам’яткої дошки», – показує родинний альбом з фотографіями біля будинку культури села Куцівка Інна Сковська, яка приходиться двоюрідною внучкою письменнику Тодосю Осьмачці. Жінка приїхала на Смілянщину з Борисполя, щоб віддати данину шани поету винятком долі, якому цьогоріч відзначали 122-гу річницю від дня народження.





Інна Миколаївна розповідає, що її мати – Скорська Тамара Михайлівна була двоюрідною сестрою Тодося.

– Мій батько Скорський Микола Андрійович – літературознавець, критик, автор багатьох ґрунтовних праць –написав книжку про Тодося Осьмачки і отримав за неї літературну премію імені Івана Огієнка. Він зробив свій вклад у дослідження життя і творчості поета. А поштовхом для роботи стала порада Миколи Жулинського взятися за таку справу. У цілому ж, скажу, що мені дуже приємно і радісно бути дотичною до цього роду. Пригадую, коли мій батько починав працювати над дослідженням постаті Осьмачки, то виникали труднощі, адже архіви ще не були всі відкриті. Вже зараз це, звісно, легше, бо допомагає інтернет. Закликаю і далі досліджувати цю постать, його творчість, бо Тодось заслуговує, щоб про нього говорили, щоб його творчість знало більше людей, – каже Інна Сковська.

Гостей свята вітав сільський голова Ігор Волошин. Традиційні заходи з нагоди вшанування пам’яті поета розпочалися з нагородження лауреата Всеукраїнської літературної премії імені Тодося Осьмачки Сергія Пантюка. Премію йому вручили представниця Черкаського обласного осередку Спілки письменників України Валентина Коваленко та підприємець і політик Микола Булатецький. Саме останній, до слова, і виступив спонсором премії, яка складає 5 тисяч гривень.

– Наш конкурс набуває глибинного змісту. Осьмачка був талановитий поет, прозаїк. І ми обираємо найкращих і найдостойніших, які намагаються писати глибоко по-українськи, архетипно, озвучуючи всі ті символи, що є для нас сакральними. Ми вже маємо багато достойних лауреатів, а нині вітаємо Сергія Пантюка з перемогою. Премію він отримав за збірку поезій «Так казав Заратустра», – зазначила Валентина Коваленко.

Коваленко повідомила, що сама нині досліджує родовід Осьмачки, таким чином, відкриваючи для себе багато нового не лише про письменника, а й про навколишні села, звідки сама родом.









Сергій Пантюк подякував за премію, зазначивши, що відтепер дві з трьох премій, які він отримав, - черкаські. Адже має ще премію імені Василя Симоненка. До слова, з минулого року Пантюк є «письменником з підручника», бо його творчість ввели в шкільну програму. Після декламації віршів поета присутні могли також переглянути фільм «Цвітіння кульбаби» режисера і актора з Києва Олександра Ігнатуші, який був відзначений на Одеському кінофестивалі. – Дякую всім, що підтримують пам'ять про Осьмачку. Герой мого фільму чимось схожий на долю нашого поета. Він був гнаний, як Осьмачка. Це історія талановитої людини, яку женуть і вона не знаходить свого місці, – зазначив режисер. А опісля всі пройшли до місцевої церкви, де відбулася поминальна служба. Вже потім відбулося традиційне частування гостей свята варениками від місцевих господинь.

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