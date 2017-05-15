Будувати в Черкасах готель компанії заважають сусіди

Інвестор вирішив будувати у Черкасах по вул. Фрунзе, 51 не просто один готель, а зробити каскадний комплекс до вулиці Гагаріна. Про це «Прочерку» повідомив радник директора з питань зовнішньоекономічної діяльності компанії «Надія» Андранік Саркисян.



Справа в тому, що будівництво готелю в Черкасах на 50 місць по вул. Фрунзе, яке мало бути закінчене у грудні 2016 року, ще й не розпочиналося. Фото місця будівництва, оточеного парканом, черкащани обговорюють в інтернеті. По факту там лише пуста ділянка.

– Коли пішла мова за розміщення готелю з розважальним комплексом, то змінилися нормативи, зокрема, пожежні. Адже треба круговий заїзд тощо. Ми спробували викупити сусідні ділянки зі старими будівлями по-сусідству. Та власники тих старих ділянок озвучили суму в 10 разів більшу від реальної. Не може ділянка в центрі коштувати 200 тисяч доларів за сотку. Це ж не центр Лондону! Людина реально не оцінює те, що продає ,а оцінює лише власні потреби. Вважаю, виходом з ситуації можуть бути законодавчі зміни. Потрібно затвердити генплан міста, щоб було все чітко і зрозуміло. Щодо ділянок, які потрапляють під забудоу. Визначається їх кадастрова вартість, а вартість будови, що стоїть на ділянці, оцінюється незалежними експертами. Держава мала б виплатити власнику кошти, а тоді оголосити про проведення тендеру для розвитку кварталу. Ділянки – це лоти, які мають продаватися інвесторам. І тоді забудовник вже міг би купити лот і за затвердженим генпланом будувати готель. Про це треба говорити з владою, бо довго ж так продовжуватися не може, – зазначив » Андранік Саркисян.

За його словами, раніше, коли купувалася ділянка, планувався лише готель, та згодом за розрахунками стало зрозуміло, що один готель не буде самоокупним. Зараз треба до нього ще добудовувати комплекс. Та через неможливість домовитися з власниками сусідніх будинків справа може затягтися на невизначений термін…

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