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Будувати в Черкасах готель компанії заважають сусіди

15 травня 2017, 17:09 Новини Черкас та Черкаської області

Інвестор вирішив будувати у Черкасах по вул. Фрунзе, 51 не просто один готель, а зробити каскадний комплекс до вулиці Гагаріна. Про це «Прочерку» повідомив радник директора з питань зовнішньоекономічної діяльності компанії «Надія» Андранік Саркисян.

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Справа в тому, що будівництво готелю в Черкасах на 50 місць по вул. Фрунзе, яке мало бути закінчене у грудні 2016 року, ще й не розпочиналося. Фото місця будівництва, оточеного парканом, черкащани обговорюють в інтернеті. По факту там лише пуста ділянка.

– Коли пішла мова за розміщення готелю з розважальним комплексом, то змінилися нормативи, зокрема, пожежні. Адже треба круговий заїзд тощо. Ми спробували викупити сусідні ділянки зі старими будівлями по-сусідству. Та власники тих старих ділянок озвучили суму в 10 разів більшу від реальної. Не може ділянка в центрі коштувати 200 тисяч доларів за сотку. Це ж не центр Лондону! Людина реально не оцінює те, що продає ,а оцінює лише власні потреби. Вважаю, виходом з ситуації можуть бути законодавчі зміни. Потрібно затвердити генплан міста, щоб було все чітко і зрозуміло. Щодо ділянок, які потрапляють під забудоу. Визначається їх кадастрова вартість, а вартість будови, що стоїть на ділянці, оцінюється незалежними експертами. Держава мала б виплатити власнику кошти, а тоді оголосити про проведення тендеру для розвитку кварталу. Ділянки – це лоти, які мають продаватися інвесторам. І тоді забудовник вже міг би купити лот і за затвердженим генпланом будувати готель. Про це треба говорити з владою, бо довго ж так продовжуватися не може, – зазначив » Андранік Саркисян.

За його словами, раніше, коли купувалася ділянка, планувався лише готель, та згодом за розрахунками стало зрозуміло, що один готель не буде самоокупним. Зараз треба до нього ще добудовувати комплекс. Та через неможливість домовитися з власниками сусідніх будинків справа може затягтися на невизначений термін…

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Коментарі  

 
+1 #6 Сармат 16.05.2017 11:49
Цитую стабилизец:
зачистку огнем ишшо не пробовали ? на можайского получилось, все довольны.

Ага, ти ще драмтеатр згадай. Можна ж і в інший напрямок вогонь застосувати. І до чого ми всі дійдемо?
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+5 #5 Петрович 15.05.2017 22:14
Хто вірить у те, що держава викупить і запропонує земельну ділянку інвесторам у рамках прозорого конкурсу?
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+6 #4 TROUBADOUR 15.05.2017 21:42
Дуже уважно розглянув цю перспективу №2. Це не готель а якесь СІЗО, що буде величезно бовванити над схилами Дніпра. І після цього, рідко який іноземець або турист із радістю приїде погостювати у наше зовсім "веселе" містечко :-)
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-3 #3 стабилизец 15.05.2017 19:16
зачистку огнем ишшо не пробовали ? на можайского получилось, все довольны.
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+6 #2 Юрій 15.05.2017 18:53
Яка наглість!!! Хазяїн яку хоче ціну, таку й ставить! Якщо не збирається продавати, то просто посилає в далеку інтимну подорож!
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+54 #1 Поміркований. 15.05.2017 17:48
Не тримайте нас за дурнів. Спочатку в не законний спосіб з допомогою губернатора зайняли ділянку землі в центрі міста, знесли будівлю що охоронялась законом, а тепер зробили неможливим проживання сусідам. І при цьому розповідаєте про недоліки законодавства. Повинна бути, як мінімум відкрита ,кримінальна справа.
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