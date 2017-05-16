Затримали голову комісії, який вимагав від воїна АТО 75 тисяч гривень хабаря

У вівторок, 16 травня 2017 року, спільними зусиллями працівників прокуратури Черкаської області, відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області викрито голову лікарсько-кваліфікаційної комісії одного із районних закладів охорони здоров’я, який вимагав та отримав від учасника антитерористичної операції неправомірну вигоду в сумі 75 тис. грн. за сприяння в оформленні комісією медичних документів, що в подальшому стануть підставою для встановлення воїну АТО групи інвалідності.

Вказану службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини неправомірної вигоди, яку в нього вилучено в ході огляду місця події.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Про це інформує прес-служба прокуратури Черкаської області.

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