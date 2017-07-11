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Порошенко призначив черкащанина заступником голови СБУ

11 липня 2017, 12:15 Новини Черкас та Черкаської області

Черкащанин Віктор Кононенко, який свого часу працював в управлінні СБУ в Черкаській області, отримав нову посаду – заступника голови СБУ. Про це йдеться у відповідному указі Президента України Петра Порошенка.

 

Як пише сайт "Про все", Кононенко Віктор Іонасович з 1999 року проходив службу в Управлінні СБ України в Черкаській області. Займав оперативні та керівні посади. У 2014 році був призначений на посаду Першого заступника начальника УСБУ в Черкаській області. З кінця 2014 по 2016 роки виконував службові обов'язки в зоні Антитерористичної операції на Сході України. У лютому 2017 року очолив Департамент захисту національної державності.

Фото із сайту

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Коментарі  

 
-1 #6 Виборець 13.07.2017 17:55
Цитую депутат:
Президент призначає в першу чергу угодних собі.

А ви хоч розмовним англійським володієте? Чи сала на депутатство хватило, а на знання англійської мови ніяк не не назбираєте? :lol: :lol:
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+2 #5 депутат 12.07.2017 21:25
Президент призначає в першу чергу угодних собі.
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+7 #4 Уманский Еврей 12.07.2017 03:26
Ой Боже! Какой президент, такие и лакеи...
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+1 #3 шо скаже сьозік 11.07.2017 23:49
-сина вовіка?
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-8 #2 Знаю 11.07.2017 14:49
Порядна людина. Державник.
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+10 #1 Дожилися 11.07.2017 13:44
Це повний триндець :-x :-x :-x :-x
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