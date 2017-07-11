Порошенко призначив черкащанина заступником голови СБУ

Черкащанин Віктор Кононенко, який свого часу працював в управлінні СБУ в Черкаській області, отримав нову посаду – заступника голови СБУ. Про це йдеться у відповідному указі Президента України Петра Порошенка.

Як пише сайт "Про все", Кононенко Віктор Іонасович з 1999 року проходив службу в Управлінні СБ України в Черкаській області. Займав оперативні та керівні посади. У 2014 році був призначений на посаду Першого заступника начальника УСБУ в Черкаській області. З кінця 2014 по 2016 роки виконував службові обов'язки в зоні Антитерористичної операції на Сході України. У лютому 2017 року очолив Департамент захисту національної державності.

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