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У Черкасах збудують арену для хокею і баскетболу, – ЗМІ

11 липня 2017, 15:29 Новини Черкас та Черкаської області

Учора президент ХК «Донбас» Борис Колесніков і мер Черкас Анатолій Бондаренко провели спільну презентацію проекту багатофункціонального льодового стадіону, який в недалекому майбутньому планується побудувати в Черкасах, повідомляє «Сегодня».

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Дворівнева споруда повинна з'явитися в мікрорайоні Митниця, в мальовничій прибережній зоні Дніпра. За словами Сергія Дурицького, директора фірми-розробника проекту, «Черкаси Арена» буде повністю відповідати всім вимогам Федерацій хокею і баскетболу для проведення змагань різного рівня. При цьому, на хокейних матчах трибуни здатні прийняти 1 600 глядачів, на баскетбольних – 2100. Також на арені можливе проведення концертів та інших масових заходів, всього – до 150 івентів в рік.

Але головною «родзинкою» майбутнього стадіону стане наявність в нього відразу двох льодових майданчиків – основного і тренувального (в Україні ще немає подібних аналогів), що дозволить проводити тренування хокеїстів паралельно з використанням арени за іншим призначенням.

«Початок – половина справи. Будемо сподіватися на успішну реалізацію проекту», – сказав президент ХК «Донбас» Борис Колесніков. За його словами, арену подібного рівня цілком реально побудувати за 15-18 місяців, вклавшись в 125-130 млн гривень. За умови, що не буде перебоїв у графіку фінансування будівництва.

«Якщо з 1 серпня почати роботи над проектом, до травня наступного року буде повністю готова робоча документація, і можна починати будувати, – каже Борис Колесніков. – І якщо сильно напружитися, то до старту хокейного сезону-2019/20 арену може бути здано в експлуатацію».

Бос чемпіонів України запевнив, що на стадії будівництва «Донбас» готовий надати Черкаській міськраді організаційну, технічну, а при необхідності – і фінансову допомогу. А вже під час експлуатації стадіону донеччани будуть надавати тренерські кадри і надавати методичну допомогу. Але на питання журналістів, чи не означає участь «Донбасу» в цьому проекті, що в майбутньому клуб планує переїжджати до Черкас, Колесников, не замислюючись, відповів: «Ні, ми впевнені, що повернемося до Донецька, а в Черкаси будемо приїжджати на матчі чемпіонату України».

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Коментарі  

 
-2 #19 эксперт 12.07.2017 16:34
Цитую Небесна сотня:
За що гинули кращі сини і доньки на Майдані? Щоб ця недорізана банда прибьюту та партії регіонів продовжувала обдирати українців? :P Ганьба перевертням! Ганьба ненажерливим партократам! Ганьба Бонадренко і Колесникову - зрадникам українського народу! Воля Україні або смерть!

Так то оно так,вот только я не совсем понял,а что бпп и нар.фронт у тебя в фаворитах,давай колись.
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-2 #18 Регіональна Тальнівщина 12.07.2017 12:38
Цитую федор принципиальный:
Смотри скоро за колесом и тулуб объявится,что за страна,вчера пену пускали в Верховной раде-всех явных преступников под аплодисменты выпустили продолжпть грабить народ.


Фєдя, ну і що ти за дічь нам цього разу приніс? Ваш кумір - це зараз вілкул
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+8 #17 Регіональна Тальнівщина 12.07.2017 12:36
Побудують льодову арену за народний кошт і будуть там проводити сектантскі зборища ПРиБЮТу і сепаратистські шабаші як то було в Сєвєродонєцку
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+9 #16 Галя 12.07.2017 12:28
Якщо за праватні кошти інвестора, то хай будують. На колишньому полігоні. Там багато вільної землі. Не теба пхати все на Митницю.
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+4 #15 Соломон 12.07.2017 11:10
Треба, треба будувати і терміново! Бо перед виборами 2019 року де Йуля Тимошенко буде про здобутки своєї "БРАТКІвщини" розповідати? Да і на ковзанах її ще у 2009 Томенко навчив ганяти :lol: :lol:
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+8 #14 Урюк 12.07.2017 10:16
Цитую Черкасчанин:
Колесников уже поезда покупал.Теперь на спорт переключился?

І не тільки потяги, чого вартують таксі з Бориспіля до ЄВРО 2012 ???
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+4 #13 федор принципиальный 12.07.2017 09:15
Смотри скоро за колесом и тулуб объявится,что за страна,вчера пену пускали в Верховной раде-всех явных преступников под аплодисменты выпустили продолжпть грабить народ.
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+11 #12 Виборець 12.07.2017 08:21
Невже в Черкаській міський раді немає порядних людей, здатних виступити проти злочинців? Міліонери Гура та Бондаренко хотять стати міліардерами. Чисто мафіозна схема :P :P :P Кого ми обрали... :P :P :P
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+7 #11 стабилизец 12.07.2017 08:16
хлавное красивую картинку показать, землю отвести и деньги горожан освоить, а там хучь частный клуб-бордель открывай, как обычно и происходит.
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+8 #10 Небесна сотня 12.07.2017 08:13
За що гинули кращі сини і доньки на Майдані? Щоб ця недорізана банда прибьюту та партії регіонів продовжувала обдирати українців? :P Ганьба перевертням! Ганьба ненажерливим партократам! Ганьба Бонадренко і Колесникову - зрадникам українського народу! Воля Україні або смерть!
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