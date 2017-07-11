У Черкасах збудують арену для хокею і баскетболу, – ЗМІ

Учора президент ХК «Донбас» Борис Колесніков і мер Черкас Анатолій Бондаренко провели спільну презентацію проекту багатофункціонального льодового стадіону, який в недалекому майбутньому планується побудувати в Черкасах, повідомляє «Сегодня».

Дворівнева споруда повинна з'явитися в мікрорайоні Митниця, в мальовничій прибережній зоні Дніпра. За словами Сергія Дурицького, директора фірми-розробника проекту, «Черкаси Арена» буде повністю відповідати всім вимогам Федерацій хокею і баскетболу для проведення змагань різного рівня. При цьому, на хокейних матчах трибуни здатні прийняти 1 600 глядачів, на баскетбольних – 2100. Також на арені можливе проведення концертів та інших масових заходів, всього – до 150 івентів в рік.

Але головною «родзинкою» майбутнього стадіону стане наявність в нього відразу двох льодових майданчиків – основного і тренувального (в Україні ще немає подібних аналогів), що дозволить проводити тренування хокеїстів паралельно з використанням арени за іншим призначенням.

«Початок – половина справи. Будемо сподіватися на успішну реалізацію проекту», – сказав президент ХК «Донбас» Борис Колесніков. За його словами, арену подібного рівня цілком реально побудувати за 15-18 місяців, вклавшись в 125-130 млн гривень. За умови, що не буде перебоїв у графіку фінансування будівництва.

«Якщо з 1 серпня почати роботи над проектом, до травня наступного року буде повністю готова робоча документація, і можна починати будувати, – каже Борис Колесніков. – І якщо сильно напружитися, то до старту хокейного сезону-2019/20 арену може бути здано в експлуатацію».

Бос чемпіонів України запевнив, що на стадії будівництва «Донбас» готовий надати Черкаській міськраді організаційну, технічну, а при необхідності – і фінансову допомогу. А вже під час експлуатації стадіону донеччани будуть надавати тренерські кадри і надавати методичну допомогу. Але на питання журналістів, чи не означає участь «Донбасу» в цьому проекті, що в майбутньому клуб планує переїжджати до Черкас, Колесников, не замислюючись, відповів: «Ні, ми впевнені, що повернемося до Донецька, а в Черкаси будемо приїжджати на матчі чемпіонату України».

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