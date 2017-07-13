На Черкащині блискавка вбила цілу сім’ю

Трагедія сталася, коли родина, - 38 річний чоловік, його 35 - річна дружина та 15 - річний син, збирали на полі огірки.
Внаслідок події чоловік та молода жінка загинули на місці. Травмованого юнака, у критичному стані було терміново доставлено до реанімаційного відділення Христинівської центральної районної лікарні.
Попри зусилля медиків, так і не прийшовши до тями, через дві години хлопчина помер.
Про це повідомили в ДСНС України в Черкаській області.
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