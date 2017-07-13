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На Черкащині блискавка вбила цілу сім’ю

13 липня 2017, 09:32 Новини Черкас та Черкаської області

 

12 липня близько 17:00 на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району, під час грози блискавка влучила у групу з трьох людей.

 

Трагедія сталася, коли родина, - 38 річний чоловік, його 35 - річна дружина та 15 - річний син, збирали на полі огірки.

Внаслідок події чоловік та молода жінка загинули на місці. Травмованого юнака, у критичному стані було терміново доставлено до реанімаційного відділення Христинівської центральної районної лікарні.

Попри зусилля медиків, так і не прийшовши до тями, через дві години хлопчина помер.

Про це повідомили в ДСНС України в Черкаській області.

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Коментарі  

 
+5 #2 Черкасский Русский 14.07.2017 12:11
Соболезную ..
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+3 #1 Уманский Еврей 14.07.2017 03:20
Мои соболезнования. RIP
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