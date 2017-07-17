Порошенко: Черкаська студентка стала стотисячною українкою, яка скористалася безвізом

Студентка Черкаського державного технологічного університету стала стотисячною українкою, яка скористалася безвізом, інформує сайт вишу.

У п’ятницю, 14 липня, Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив про те, що 20-тирічна Софія стала 100 тисячною українкою, що скористалася перевагами безвізу і неймовірно пишається своїм українським паспортом.

У своєму дописі Петро Порошенко зазначив: «Щасливий, що все більше українців користуються перевагами подорожей і на власні очі бачать, що таке Європейський Союз, куди рухається Україна, і за яке майбутнє сьогодні бореться молода Українська держава».

Цією дівчиною виявилася четвертокурсниця факультету економіки та управління Софія Ярмош, яка здобуває спеціальність «міжнародна економіка» у Черкаському державному технологічному університеті.

До того ж, Софія перетинала кордон задля участі в міжнародному проекті Cooperation and Development Network Eastern Europe (CDN), як представник української спільноти.

– Іноді у моєму житті трапляються круті та неочікувані речі, такі як ось ця, – коментує подію на своїй фейсбук-сторінці Софія Ярмош.

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