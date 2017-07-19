Викладачка вимагала із сироти хабаря за успішну сесію

Вказану особу затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання нею частини обумовлених коштів в сумі 2 тис. 300 грн., які вилучено в ході огляду місця події.
За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває, наразі вирішується питання про затримання вказаної вище особи в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення ій про підозру та обрання запобіжного заходу.
Наразі у кримінальному провадженні перевіряються факти причетності до злочину керівництва навчального закладу та встановлення інших подібних фактів.
Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Про це інформує прес-служба прокуратури Черкаської області.