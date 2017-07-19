Викладачка вимагала із сироти хабаря за успішну сесію

У середу, 19 липня 2017 року, завдяки злагодженій роботі Уманської місцевої прокуратури, працівників Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчих Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області під час отримання неправомірної вигоди в сумі 4 тис. грн. викрито керівника дипломної роботи Державного навчального закладу «Уманський професійний ліцей», яка систематично вимагала від студента (повного сироти) кошти за сприяння в успішній здачі ним екзаменаційної сесії, навчальної практики та безперешкодного отримання диплому.





Вказану особу затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання нею частини обумовлених коштів в сумі 2 тис. 300 грн., які вилучено в ході огляду місця події.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, наразі вирішується питання про затримання вказаної вище особи в порядку ст. 208 КПК України, повідомлення ій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Наразі у кримінальному провадженні перевіряються факти причетності до злочину керівництва навчального закладу та встановлення інших подібних фактів.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Про це інформує прес-служба прокуратури Черкаської області.

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