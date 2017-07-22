Лави черкаської поліції поповнили 18 патрульних (ФОТО)

До лав Патрульної поліції Черкас вступили ще 18 осіб. Учора новачки прийняли присягу, інформує «Вичерпно».



Серед нових поліцейських – двоє дівчат. Упродовж 4 місяців вони навчалися, а відтепер зможуть застосовувати свої теоретичні знання і навички на практиці.

До слова, дехто із них уже вчора заступив на нічне патрулювання, щоб охороняти спокій містян. Головний патрульний міста Олександр Кокоба привітав нових патрульних і пообіцяв, що без підтримки вони не залишаться.

– Протягом багатьох днів ви викладалися на всю, аби стояти зараз тут на присязі. Служба буде нелегкою, але знайте, що ваші старші товариші завжди з вами, – сказав він.

Вітали патрульних окрім рідних та друзів і представники обласної та міської влади, які нагадали їм, що запорука успіху – це довіра людей.

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