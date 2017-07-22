Лави черкаської поліції поповнили 18 патрульних (ФОТО)

Серед нових поліцейських – двоє дівчат. Упродовж 4 місяців вони навчалися, а відтепер зможуть застосовувати свої теоретичні знання і навички на практиці.
До слова, дехто із них уже вчора заступив на нічне патрулювання, щоб охороняти спокій містян. Головний патрульний міста Олександр Кокоба привітав нових патрульних і пообіцяв, що без підтримки вони не залишаться.
– Протягом багатьох днів ви викладалися на всю, аби стояти зараз тут на присязі. Служба буде нелегкою, але знайте, що ваші старші товариші завжди з вами, – сказав він.
Вітали патрульних окрім рідних та друзів і представники обласної та міської влади, які нагадали їм, що запорука успіху – це довіра людей.
І звичайно ж ця сама КСВК лежить у тебе під ліжечком "злий" Буратіно.Поряд з нічним горшком і упаковкою памперсів.Спати вже йди "вояка".