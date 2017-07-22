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Лави черкаської поліції поповнили 18 патрульних (ФОТО)

22 липня 2017, 17:28 Новини Черкас та Черкаської області
До лав Патрульної поліції Черкас вступили ще 18 осіб. Учора новачки прийняли присягу, інформує «Вичерпно».

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Серед нових поліцейських – двоє дівчат. Упродовж 4 місяців вони навчалися, а відтепер зможуть застосовувати свої теоретичні знання і навички на практиці.

До слова, дехто із них уже вчора заступив на нічне патрулювання, щоб охороняти спокій містян. Головний патрульний міста Олександр Кокоба привітав нових патрульних і пообіцяв, що без підтримки вони не залишаться.

– Протягом багатьох днів ви викладалися на всю, аби стояти зараз тут на присязі. Служба буде нелегкою, але знайте, що ваші старші товариші завжди з вами, – сказав він.

Вітали патрульних окрім рідних та друзів і представники обласної та міської влади, які нагадали їм, що запорука успіху – це довіра людей.

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Коментарі  

 
0 #3 СОЛДАТ 22.07.2017 21:08
Цитую Злюкен Механикен:
Росте？Сміх один. Скільки саме тих, що працюють, 250？12 магазинів до снайперки КСВК？Як почнеться, іх ліквідують за пів дня...

І звичайно ж ця сама КСВК лежить у тебе під ліжечком "злий" Буратіно.Поряд з нічним горшком і упаковкою памперсів.Спати вже йди "вояка". :lol: :lol: :lol:
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0 #2 Злюкен Механикен 22.07.2017 20:59
Росте？Сміх один. Скільки саме тих, що працюють, 250？12 магазинів до снайперки КСВК？Як почнеться, іх ліквідують за пів дня...
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+1 #1 депутат 22.07.2017 20:00
Населення не стає, а поліція росте.
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