Проїжджу частину на мосту через Дніпро мають відремонтувати до 15 вересня

Завершити ремонт проїжджої частини мосту через Дніпро підрядник має до 15 вересня цього року. Про це йшлося на виїзній нараді за участі голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка та в.о. заступника голови Укравтодору Олександра Харченка. У ній також узяли участь представники Служби автомобільних доріг області та підрядних організацій.

Цю нараду перед Укравтодором зініціював очільник області. Юрій Ткаченко наголосив на важливості вчасного та якісного виконання робіт на мосту та дамбі.

– Підрядник, що ремонтує дамбу, йде із випередженням графіку, – сказав голова Черкаської ОДА. – Інша ситуація в підрядника, що відповідає за міст. Тут маємо двотижневе відставання. Активізація вже є, однак ще не того рівня, що я хотів би бачити. Тому спільно з Укравтодором, Службою автодоріг області – безпосереднім замовником робіт – скоординовуємо роботу. Тут мають спрацювати всі задля очікуваного результату.

Як зауважив в.о. заступника голови Укравтодору, ремонти на цих об’єктах контролюватимуть щоденно. Зокрема, перевірять і якість.

– Ремонт проїжджої частини мосту має бути завершений до 15 вересня, – наголосив Олександр Харченко. – Потому підрядник візьметься за металеву конструкцію. Днями ми вже спрямували йому перший транш авансу. І вимагаємо надолужування графіку. Що стосується ремонту дамби, то роботи на проїжджій частині від мосту й у бік Києва мають теж бути завершені до 15 вересня. Ще плюс кілька тижнів на ділянку від мосту й до в’їзду в Черкаси.

Нагадаємо, ремонт на черкаському мосту через Дніпро та дамбі розпочався 19 червня. Нині вони проїзні у визначені «вікна»: з 6.00 до 9.00 та із 16.00 до 19.00. Причому лише для рейсових автобусів, спецтранспорту та приватних авто, завважки до 5 тонн.

Про це повідомили в прес-службі Черкаської ОДА.

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