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Анархісти псують зупинки в Черкасах (ФОТО)

27 липня 2017, 09:25 Новини Черкас та Черкаської області
Черкаські зупинки невідомі розмальовують агітаційними написами на підтримку анархістського руху.

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Фотографії викладено на сторінці групи «Типові Черкаси» у «Фейсбуці».

Як зазначають дописувачі групи, вандалами є неповнолітні хлопці на велосипедах. Однак, як свідчить інформація на рекламованому анархістами сайті, в Києві прихильники руху вже перейшли до підпалу дорогих автомобілів.

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Коментарі  

 
+3 #6 ZNZ 27.07.2017 13:01
Цитую Я черкащанин:
У цих анархістів на сайті розміщено, як вони ноги витирають об прапор Національного корпусу. Дуже своєрідний рух. Цікаво, чи не зацікавив він СБУ?

Якби про це написали журналісти тіє ж "Вікки" чи "Прочерку" - СБУ це розцінювало б як офіційне звернення і розглядало б його. А коменти читать - річ невячна)
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0 #5 СОЛДАТ 27.07.2017 12:59
Цитую Я черкащанин:
У цих анархістів на сайті розміщено, як вони ноги витирають об прапор Національного корпусу. Дуже своєрідний рух. Цікаво, чи не зацікавив він СБУ?

Ці "анархісти" схоже "московського разлива".Раніше вони пам"ятник Бандері краскою обливали,тепер за автобусні зупинки взялися.Нажаль крім "дрібного хуліганства" ім поки-що пред"явити нема чого.СБУ вони нецікаві тому, що у СБУ зараз інша задача- охороняти президентські "Рошени".Думаю що хтось із цих малолітніх "анархістів-велосипедистів" колись просто попаде під автобус і на цьому іхня "революційна" діяльність закінчиться. :lol: :lol: :lol:
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+3 #4 Я черкащанин 27.07.2017 11:10
У цих анархістів на сайті розміщено, як вони ноги витирають об прапор Національного корпусу. Дуже своєрідний рух. Цікаво, чи не зацікавив він СБУ?
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+1 #3 СОЛДАТ 27.07.2017 10:25
Лично тебе ,"стабилизированн ый",о Европе мечтать поздно да и опасно пожалуй. Да и похоже что всю эту "мутоту" на остановках пишут такие же дебилы как ты. :-)
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+8 #2 Черкащанин 27.07.2017 10:17
Сволота вони, а не анархісти! :-x
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-7 #1 стабилизец 27.07.2017 09:40
судьба ентих аквариумов была предрешена заранее, чай, не в европах живем.
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