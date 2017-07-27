Анархісти псують зупинки в Черкасах (ФОТО)

Фотографії викладено на сторінці групи «Типові Черкаси» у «Фейсбуці».
Як зазначають дописувачі групи, вандалами є неповнолітні хлопці на велосипедах. Однак, як свідчить інформація на рекламованому анархістами сайті, в Києві прихильники руху вже перейшли до підпалу дорогих автомобілів.
Якби про це написали журналісти тіє ж "Вікки" чи "Прочерку" - СБУ це розцінювало б як офіційне звернення і розглядало б його. А коменти читать - річ невячна)
Ці "анархісти" схоже "московського разлива".Раніше вони пам"ятник Бандері краскою обливали,тепер за автобусні зупинки взялися.Нажаль крім "дрібного хуліганства" ім поки-що пред"явити нема чого.СБУ вони нецікаві тому, що у СБУ зараз інша задача- охороняти президентські "Рошени".Думаю що хтось із цих малолітніх "анархістів-велосипедистів" колись просто попаде під автобус і на цьому іхня "революційна" діяльність закінчиться.