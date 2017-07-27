Анархісти псують зупинки в Черкасах (ФОТО)

Черкаські зупинки невідомі розмальовують агітаційними написами на підтримку анархістського руху.



Фотографії викладено на сторінці групи «Типові Черкаси» у «Фейсбуці».

Як зазначають дописувачі групи, вандалами є неповнолітні хлопці на велосипедах. Однак, як свідчить інформація на рекламованому анархістами сайті, в Києві прихильники руху вже перейшли до підпалу дорогих автомобілів.

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