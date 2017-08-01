У користування поліцейським передали 18 іномарок (ФОТО)

Учора в Черкасах урочисто передали 18 службових автомобілів територіальним підрозділам поліції. Ці позашляховики призначені для забезпечення належної роботи груп швидкого реагування і допомагатимуть правоохоронцям вчасно прибувати до місць подій.

Захід відбувся за участі начальника ГУНП в Черкаській області Лютого Валерія Васильовича, керівників територіальних органів поліції та керівництва Черкаської обласної державної адміністрації.

«Mitsubishi Outlander» отримані в рамках позабюджетної програми в рахунок оплати квоти за Кіотським протоколом. Автомобілі обладнані сучасною системою універсального управління з повним приводом, що робить їх зручними для використання у повсякденній поліцейській роботі.

«Основне завдання поліції - це розкриття злочинів та забезпечення публічної безпеки і порядку на закріпленій території. Неможливо виконання цих заходів, якщо у нас не буде відповідної техніки та матеріально-технічного забезпечення. Тому ці автомобілі, суттєво допоможуть у виконанні покладених службових завдань»,- зазначив у зверненні до поліцейських Валерій Лютий.

Після урочистостей автомобілі одразу ж вирушили до районів області, де їх використовуватимуть групи швидкого реагування відділів та відділень поліції, аби правоохоронці вчасно приходили на допомогу тим, хто її потребує.

Про це повідомили в ГУ НП Черкаської області.

реклама