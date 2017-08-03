Королівський трон, новий тролейбус та комунальні велосипеди, - міськрада отримала заявки на громадський бюджет

У 2018 році в Черкасах реалізують проектів на суму 10 млн грн з громадського бюджету. Про це сьогодні повідомили в Черкаській міськраді.

Як розповіла директор департаменту фінансової політики Черкаської міськради Наталія Джуган, на розгляд подано 141 проект.

- В інших містах існує тенденція, що з кожним роком бажаючих отримати фінансування на свої проекти з громадського бюджету стає менше. Ми ж у цьому плані молодці. Порівняно з 2015 роком кількість заявок виросла вдвічі, а порівняно з минулим роком – на третину. Заявки подавали здебільшого за студентським принципом – в останні дні. Дехто подавав свої проекти вже після закінчення терміну. Але є чіткі правила, і ми не можемо їх порушувати, - наголосила пані Наталія.

Заступник директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради Тетяна Харенко зазначає, апетити бажаючих втілити проекти за рахунок громадського бюджету виявились солідними. Всього було подано проектів на 125 млн грн.

- Лідерами серед поданих проектів є дитячі та спортивні майданчики, які автори пропонують розмістити у місті. Друге місце посідають різного роду масові заходи. Третє місце – ремонт дорожнього покриття, покращення паркувальних місць, - розповідає Тетяна Іванівна.

За її словами, крім зазначеного черкащани планують покращити парки та фасади приміщень.

- Подано три проекти щодо покращення велоруху в місті. Також три проекти благодійного характеру - збирання одягу для малозабезпечених родин тощо.

Однак, за словами пані Тетяни, були й оригінальні заявки.

- Один проект має назву «Трон короля», хоча передбачає встановлення двох тронів. Один із них повинен бути зроблений зі зброї із зони АТО. Розмістити їх хочуть у якомусь із міських парків.

Ще один проект передбачає закупівлю нового тролейбуса, який курсуватиме містом. Є пропозиції і щодо створення мистецької зони та комунальних велосипедів, якими зможуть користуватися містяни. Для них у цьому ж проекті пропонують встановити так звані «розумуні парковки».

За словами Тетяни Харенко, умови голосування цього року не змінюються.

- Кожен черкащани зможе віддати свій голос за вподобаний проект в електронному або письмовому вигляді. Переможці визначатимуть серед малих і великих проектів. Малі проекти, вартістю до 300 тисяч грн, будуть втілені на суму 1 млн грн. Великі проекти, вартістю понад 300 тисяч гривень – на суму 9 млн грн, - пояснила пані Тетяна.

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