На дорогах Черкащини досі заробляють екс-регіонали

Першого серпня завершився аукціон на поточний ремонт 2,6 км автомобільної дороги місцевого значення О 241517/М-05/-Піківець-/Н-16/ в Уманському районі на Черкащині з очікуваною вартістю у понад п'ять мільйонів гривень. Результати цього та кількох подібних попередніх тендерів доводять, що протягом останнього десятиліття на ринку автодорожніх робіт та послуг мало що змінилося, і тенденції не зовсім втішні. Про це повідомляє сайт «Ні корупції».

Замовник, Служба автомобільних доріг у Черкаській області, передбачила на ремонт 2,6 кілометра сільської дороги 5 014 910,00 грн. За ці гроші, відповідно до технічної документації, зроблять ямковий ремонт, покладуть вирівнювальний шар із асфальтобетонної суміші, окремі промоїни і ями засиплять відходами фрезерування асфальтобетону, автогрейдером розпланують узбіччя, нанесуть дорожну розмітку.

У тендері взяли участь ТОВ «ШРБУ-48», ТОВ «Уманьдоррембуд» та ПрАТ Уманський «Агрошляхбуд». Останнє перемогло з найнижчою ціновою пропозицією, «скинувши» сім тисяч.

І все таки вони повертаються

Переможець торгів на п’ятимільйонний ремонт 2,6 км сільської дороги на Уманщині, Приватне акціонерне товариство Уманський «Агрошляхбуд», згідно з даними аналітичної системи YouControl, існує більше 20 років. Має статутний капітал у 3 158 650,00 грн., зареєстроване у с. Піківець, Уманського району. Кінцевим бенефіціаром товариства є Геннадій Грановський. Протягом цього року підприємство вже отримало на 7 710 622 грн підрядів на ремонт доріг на Уманщині. Минулоріч товариство заробило у сім разів менше. Попередій пік діяльності Уманського «Агрошляхбуду» припав на період із 2011 року по серпень 2013 року. Основними платниками тоді були сільради Уманщини та Служба автодоріг області. З початку 2015 року по вересень 2013 року в дорожньоремонтувальних роботах підприємства було затишшя.

За оцінками Громадської антикорупційної експертизи результатів державних тендерів України щодо Громадська антикорупційна експертиза щодо формалізованих ознак корупційної складової частина угод з Уманським «Агрошляхбудом» є сумнівними.

Власник цього підприємства є або керівником, або співзасновником ще у кількох ТОВ та ПАТ, що займаються будівельними роботами, торгівлею.

У 2009 році Геннадієві Грановському присвоїли звання Почесного громадянина Уманського району.

Серед заслуг пана Грановського, нагороджувачі відзначили «особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток сіл, будівництва та ремонту сільських доріг, впровадження новітніх технологій, створення нових робочих місць».

Щодо останнього, то, згідно з даними YouControl, на його підприємстві протягом останніх років нараховують від 45 до 50 осіб.

Разом із Грановським того року «за збагачення національної, інтелектуальної і культурної спадщини, сприяння в будівництві та реконструкції доріг Уманського району» також нагородили званням почесного ще одного місцевого будівничого доріг за державні гроші – Бахтіяра Сапаєва (декілька слів про нього - далі - авт.).

На виборах 2010 року пан Грановський пройшов до Черкаської обласної ради у першій десятці від ПР.

За інформацією Posipaky.info, Геннадій Грановський був помічником свого сина, нардепа IV скликання від СДПУ(о), Грановського Олександра Геннадійовича.

Грановський-молодший - бізнесмен-мільйонер, видавець журналу «Фокус», співвласник компанії Vertex United.

У 2009 році Олександр Грановський разом з бізнес-партнером Борисом Кауфманом за допомогою махінацій приватизували компанію з днопоглиблення «Чорномортехфлот». За три роки трансформували її в Приватне акціонерне товариство і заробили більше 350 млн грн. У 2011 році бізнесмени отримали від Одеської міської ради дозвіл на реконструкцію міжнародного аеропорту «Одеса». Фактично, такі дії дозволили його приватизувати. Як пише Skelet-info, це стало можливим завдяки дзвінкові Януковича. На сьогодні державі належить лише 25% аеропорту, а решта компанії Odessa Airport Development.

До всього, гендиректор аеропорту «Бориспіль» Сергій Гомболевський свого часу був виконавчим директором в аеропорті «Одеса», підконтрольному, як ми вже зазначили, Кауфманові та Грановському. За даними ЗМІ пан Гомболевський і досі тісно пов’язаний з ними.

Пощастить іншим разом

Про аутсайдерів цього тендендеру, «ШРБУ-48» та «Уманьдоррембуд», «Ні корупції!» вже писав. Обидва підприємства місцеві. ТОВ «Уманьдоррембуд» має двадцятирічну історію. У квітні цього року САД області підписала з ним мільйонну угоду на поточний дрібний ремонт одного кілометру автомобільної дороги загального користування місцевого на Уманщині. А наприкінці серпня підприємство перемогло у відкритих семимільйонних торгах на роботи з поточного середнього ремонту трьох кілометрів ділянки автодороги місцевого значення у тому ж Уманському районі. За даними аналітичної системи YouControl, протягом останніх 2017-2016 рр. товариство заробило 9,5 млн. грн. на тендерах.

ТОВ «ШРБУ-48» на ринку дорожніх ремонтів усього два роки. Проте воно більш успішне, аніж його конкурент у цих торгах. Протягом жовтня-листопада минулого року «ШРБУ-48» уклало 19 угод з відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради на капітальні ремонти міських доріг на загальну суму 14.6 млн грн. Протягом квітня цього року - п'ять угод на майже два мільйони гривень на ремонти вулиць в Умані та районі. А також підприємство виграло 47 мільйонів у торгах на поточний середній ремонт траси на Вінничині. Керівник «ШРБУ-48» Ігор Воткалюк є також одним із уповноважених осіб ПАТ "УМАНЬАВТОДОР", зареєстрованого у 1996 році. Власником товариства є Бахтіяр Сапаєв, якого пов’язують з Володимиром Демішканом. Останній очолював Укравтодор за часів прем'єрства та президентства Віктора Януковича.

Більш детально ознайомитися з переможною ходою цих товариств автодорожніми тендерами Черкащини протягом останніх років можна тут і тут.

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