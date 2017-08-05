Черкаські поліцейські отримали цінні подарунки і позачергові знання (ФОТО)

Сьогодні на площі Богдана Хмельницького в Черкасах правоохоронці відсвяткували річницю з дня створення Національної поліції, - інформує кореспондент «Прочерку».

Відзначимо, що сьогодні в Черкасах із самого ранку стояла надмірна спека, однак це не завадило поліцейським провести урочистості.

Начальник Головного управління національної поліції Черкаської області Валерій Лютий привітав колег зі святом та вручив їм відзнаки. Також дехто з поліцейських отримав з рук начальника обласної поліції цінні подарунки та позачергові звання.

Привітав своїх підлеглих і начальник управління Патрульної поліції Черкас Олександр Кокоба. Він також нагородив своїх підлеглих відзнаками.

По завершенню урочистостей, присутні на святі могли ознайомитись із спеціальною технікою правоохоронців – зброєю та автомобілями.

Привітати поліцейських на захід прийшли і представники влади – заступник голови Черкаської ОДА Сергій Овчаренко, заступник міського голови Черкас Станіслав Овчаренко та родичі і друзі поліцейських.

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