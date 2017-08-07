У Черкасах інколи спекотніше, ніж в Африці, - студент із Гани

Протягом останніх днів у Черкасах спостерігається надмірна спека. Містяни, які ховаються від сонця біля Дніпра та під кондиціонерами, вже прозвали таку погоду «африканською». Чи дійсно між Черкасами та Африкою є щось спільне у літні місяці, «Прочерк» вирішив поцікавитись у студента з Гани Прінца Твум.

- Звичайно, погода в Україні відрізняється від моєї країни – Гани, - розповідає Прінц. - Україна має чотири сезони на рік: зима, весна, літо та осінь. Три холодні сезони: зима, весна та осінь, а зима дуже холодна. Проте в Гані є лише два сезони: мокрий та сухий. Сухий сезон - з грудня по березень. У цей сезон погода трохи прохолодна, але суха, особливо вранці та вечорами. Вологий сезон – з квітня до листопаду. У цей сезон погода спекотна вдень, що спричиняє багато дощів. Літня погода в Україні трохи схожа на погоду в Гані під час вологого сезону, проте в Гані цього сезону багато дощить, на відміну від України.

За словами Прінца, українська спека така ж, як і в його рідній країні. А інколи навіть може дати їй фору.

- У Черкасах інколи буває надзвичайно спекотно. В серпні тут інколи буває ще спекотніше, ніж у Гані.

Як відомо, Гана - держава в Західній Африці, яка омивається водами Гвінейської затоки Атлантичного океану.

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